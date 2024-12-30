Актуальное интервью | Юрий Золотарев 30.12.2024

Россия и Беларусь на протяжении десятилетий являются наиболее близкими союзниками в области безопасности, торгово-экономической сфере и в гуманитарной области. - Торговый представитель России в Беларуси. В чем его функции и представительства в целом? - В какой валюте торгуем и когда будет полная дедолларизация? - Насколько выставочная деятельность способствует развитию отношений? Об этом заявил Юрий Золотарев торговый представитель России в Беларуси в "Актуальном интервью"