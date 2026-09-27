Фундамент экономики: белорусское машиностроение поставляет свою продукцию в 117 стран

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь 27 сентября отмечает День машиностроителя. "Праздник объединяет людей, чей труд является основой для развития нашей экономики", - отметил в поздравлении работникам и ветеранам Министерства промышленности и машиностроительного комплекса Президент Беларуси.

Сегодня продукция отрасли поставляется на рынки 117 стран мира - это самая крупная сфера отечественного промышленного сектора. Почти 2 тыс. предприятий, 194 тыс. профессиональных специалистов и техника экстра-класса.

Машиностроение по праву можно назвать фундаментом реального сектора экономики

Машиностроение по праву можно назвать фундаментом реального сектора экономики. В подтверждение этому - отрасль встречает праздник с высокими показателями. Сегодня экспорт по трем разделам составляет чуть выше 102 %. А по итогам девяти месяцев 2026 года объем производства достиг 97 %.

Определяющую роль в экономике страны играет машиностроение. За период с января по июнь 2026 года - вклад отрасли в ВВП составил почти 5 %. Беларусь уверенно удерживает позиции одного из ведущих мировых производителей большегрузных автомобилей. 17 профильных холдингов работают в режиме импортозамещения.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси: " Мы очень плотно работаем с нашими основными традиционными партнерами - Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Сегодня уже запустили и холдинг "АМКОДОР". У нас есть лесная тематика - это наши харвестеры, наши форвардеры. Один из ключевых узлов, харвестерную головку, разрабатываем совместно с россиянами; испытания намечены на следующий год. Что касается Китайской Народной Республики, у нас много проектов: самый значимый - это наш автопром. Совместное предприятие "БЕЛДЖИ" и корпорация Geely тоже показывают хорошие результаты".

Яркий пример масштабной работы - холдинг "Гомсельмаш"

Здесь выпускают востребованную технику, которая обеспечивает непрерывный аграрный цикл. Особый акцент традиционно - на развитие модельного ряда. В 2026 году в серийное производство пошел новый кормоуборочный комбайн, а в следующем - на поля выходит машина с приставкой "Ай", в нее интегрировали цифровые технологии. Ежемесячно здесь создают порядка 150 зерно- и кормоуборочных машин. И главное правило остается неизменным: высокое качество по справедливой цене.

Виталий Шелег, гендиректор ОАО "Гомсельмаш": "Достижением нашей компании является наличие нашей техники почти на всем континенте. Нами уже освоено более 30 стран. В последнее время нашим министерством промышленности ставятся задачи по освоению рынка так называемой дальней дуги. И в этом году на африканском континенте, в таких странах, как Зимбабве, Того, Нигерия, наша техника уже присутствует".

Сегодня белорусское машиностроение обеспечивает качественную работу энергетики, строительства, транспорта и агропромышленного комплекса. Но за каждой великой машиной, сложным механизмом и чертежом - стоит человек.