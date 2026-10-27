Гендиректор ММК рассказал, что помогает предприятию двигаться в ногу со временем

В мире много говорят о продовольственной безопасности, и Беларусь производит многие товары, в том числе и продукты питания. Страна по большинству позиций обеспечивает себя на 100 %. Что нужно делать для сохранения такого преимущества, ответил гендиректор Могилевского молочного комбината Алексей Руденя в "Актуальном интервью".

Молочная отрасль Республики Беларусь обеспечивает не только себя на 100 % продуктами, но и многие другие страны, и чтобы иметь преимущество в поставках молочки, необходимо, во-первых, работать с сырьевыми зонами. На данный момент предприятие оказывает услуги по обрезке копыт, обслуживанию доильного оборудования, поставке ветпрепаратов. Во-вторых, развивать технологии и производство. Без модернизации, строительства и внедрения новых технологий невозможно шагать в ногу со временем. В-третьих, работать с кадрами - обучать, повышать их квалификацию и профессионализм.

Алексей Руденя

"К сожалению, конкуренция повышается ежемесячно, даже не ежегодно, но мы из этого делаем хороший вывод и держим себя в тонусе, чтобы постоянно двигаться в ногу со временем. Сейчас мы выбрали производить функциональные продукты для здорового образа жизни - без лактозы, сахара, но с высоким содержанием белка. Наш девиз - не догонять моду, а опережать ее собственными разработками, технологиями и рецептурой", - заявил гендиректор Могилевского молочного комбината.

К слову, сырье, поставляющееся на Могилевский молочный комбинат, проходит через собственную аккредитованную лабораторию, где оно проверяется на качественные и безопасные показатели. "Сегодня Беларусь является четвертой в мире по экспорту молочной продукции", - сообщил Алексей Руденя.

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