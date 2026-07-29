Иван Крупко рассказал о применении технологии плющения зерна

Погода благоприятствовала только в первые дни уборочной, а в июле задождило, и каждую погожую минуту аграрии стараются ухватить урожай.

Делая доклад Президенту Беларуси Александру Лукашенко, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил активность работы не только зерносушильных комплексов, но и использование технологии плющения зерна.

В 2026 году таким образом заготовлено свыше 8 тыс. т, что выше уровня 2025 года почти в 5 раз. Как это помогает сохранить хороший урожай, Иван Крупко рассказал в "Актуальном интервью".

"В комплексе с сушилками работает плющение зерна в основном колосовых культур. Это дает возможность раньше выйти на уборку, когда влажность составляет более 20 %. Первые машины уходят на плющение, а дальше, когда зерно засыхает, загружается в сушильное хозяйство. Когда проходят дожди, первое обветренное зерно с влажностью более 20 % идет на плющение", - объяснил процесс работы собеседник.

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По качеству зерна, которое плющится и хранится в рукавах, по биологической форме, активности, состоянию, хорошо поедается и усваивается животными. То есть по качеству питательности не отличается от сухого, а даже местами и лучше усваивается в организме животных, поэтому в 2025 году было докуплено 60 плющилок.

"Если совсем будет много дождя и сырости, придется использовать плющилки на полную мощность. Они могут переработать в сутки до 11-12 тыс. т зерна. Нам необходимо собрать урожай почти 890 тыс. т. К слову, каждое хозяйство обеспечено плющилкой", - отметил Иван Крупко.

Главное фото: magnific.com