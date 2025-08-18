Эксперт рассказала, как в Беларуси сохраняют рапс от непогоды и заморозков

Что противопоставили белорусские ученые капризам погоды в 2025 году, чтобы спасти всходы рапса от заморозков? Какие ноу-хау были применены, чтобы выйти на тот уровень, на котором находится в Беларуси урожай рапса сейчас? Об этом рассказала в "Актуальном интервью" завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк.

Она подчеркнула, что если бы такие заморозки случились 30 лет назад, то рапс бы вымерз. Но за это время в Беларуси смогли создать устойчивые к неблагоприятным факторам среды сорта и гибриды растения, которые могут пережить заморозки и даже морозы.

"Рапс осенью накопил достаточное количество пластических веществ. В его корнях было до 30 % сахара, в листьях - 22-26 %. Это говорило о том, что он выдержит такую температуру, потому что почти 1 % сахара коррелируется с 1 градусом", - пояснила Ядвига Пилюк.

Также, по ее словам, в этом сезоне были применены регуляторы роста. К слову, там, где их не применили, посевы пострадали больше, но корневая система выжила, и много рапса сохранилось в спящих почках. "Были использованы на всех площадях гербициды, что позволило конкурировать рапсу с сорняками. Вовремя была проведена и обработка против вредителей", - обозначила она.