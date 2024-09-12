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Когда в Беларуси планируют начать производство беспилотного трактора
Минский тракторный завод планирует в ближайшие два-три года начать серийное производство беспилотной тракторной техники. Об этом заявил новый генеральный директор ОАО "МТЗ" Сергей Авраменко, сообщает БЕЛТА.
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По словам Сергея Авраменко, рынок нуждается в беспилотной технике и мировые конкуренты МТЗ тоже работают в этом направлении. "Это касается не только тракторной техники, но и автомобильной промышленности. Беспилотники - это тема завтрашнего дня, она актуальна. Сейчас отрабатываются алгоритмы, связанные с механизмами управления данным трактором, чтобы сделать его массовым продуктом", - рассказал гендиректор предприятия.
МТЗ уже неоднократно демонстрировал образец беспилотного трактора во время различных мероприятий и выставок, однако в серийное производство он еще не поступал. "Да, мы показали прототип. Но мы понимаем, где прототип, а где - серийный продукт. Поэтому сейчас алгоритмы и системы управления дорабатываются до уровня серийного производства. В ближайшие два-три года мы должны выйти на серийное изготовление", - заявил Сергей Авраменко.
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