Конкурентные ли цены в Беларуси, рассказал эксперт

Выдерживают ли цены конкуренцию на белорусском рынке. Оправдала ли себя система ценового регулирования. Об этом и не только рассказал в "Актуальном интервью" министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Цены белорусских производителей являются конкурентными. Иначе было бы очень сложно реализовывать продукцию, да и объемы продаж бы не росли. Серьезно помогает система ценового регулирования. Согласно постановлению № 713 правительства Беларуси, обеспечивается сдерживание роста цен. С начала 2024 года видно, что в Беларуси произошел прирост инфляции всего лишь на 3,5 %, а на товары, которые регулируются постановлением, - всего лишь на 2,3 %. Алексей Богданов

Министр обратил внимание, что такая система - непростая, такой в мире больше нет. Однако она доказала свою эффективность. Он привел пример, что в 2023 году был выполнен показатель по инфляции ниже прогноза - ожидалось 6 %, а по итогу получилось 5,8 %. "В 2024 году опять же цифры выходят достаточно хорошие. По крайней мере, они конкурентоспособны по инфляции с другими странами", - объяснил эксперт.

По словам министра, на сегодняшний день ведется работа над трансформацией системы ценового регулирования. Такая жесткая система мер носит временный характер, потому что она была вызвана теми внешними "шоками", которые случились в 2022 году. "Мы прекрасно понимаем, что правительству Республики Беларусь необходимо было реагировать на них, чтобы сдержать инфляционные процессы в государстве, - констатировал Алексей Богданов. - К сожалению, до сегодняшнего дня эти "шоки" никуда не ушли, поэтому мы не можем стоять на месте и отчасти сдерживать экономический рост".

Специалист также добавил, что работа над трансформацией системы идет, и к 2025 году обязательно найдутся несколько вариантов для того, чтобы их обсудить, и далее принять правильное решение.