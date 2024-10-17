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Сперва обеспечить себя, а после на экспорт! Лицензирование вывоза группы товаров

17.10.2024

Правительство Беларуси ввело лицензирование вывоза группы товаров. • Процент белорусских продуктов на прилавках магазинов • Обновление системы регулирования цен • Учитывает ли МАРТ мнение бизнеса? Подробности расскажет Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.

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Сперва обеспечить себя, а после на экспорт! Лицензирование вывоза группы товаров