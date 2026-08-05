Машиностроение, промышленная кооперация - что будут развивать Беларусь и Тверская область

Машиностроение, сельское хозяйство, поставки продуктов питания и высокотехнологичного оборудования. Беларусь и Тверская область России подписали Соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет.

Это даст толчок новым кооперационным связям и совместным проектам. Расскажем, что будет тестировать в Твери наш МАЗ и какие задачи у белорусских компаний в тверском промышленном технопарке.

Сотрудничество Беларуси и Тверской области

Тверь - один из древнейших городов России. Был основан в 1135 году. В средние века всерьез соперничал с Москвой за право быть главным центром русских земель. Но из-за сильнейшего пожара Тверь полностью сгорела и ее пришлось восстанавливать заново. В строительстве архитекторы применили систему "трех лучей". По такому же принципу построены Рим, Версаль и Санкт-Петербург.

Тверь - это крупный транспортный узел. У города очень выгодное расположение. Он находится прямо между Санкт-Петербургом и Москвой. Так же Тверь - это один из крупнейших промышленных центров России. Основные направления - это машиностроение, энергетика, пищевая промышленность и IT-сектор.

Сегодня между Беларусью и Тверской областью огромный нереализованный потенциал. И его просто необходимо усилить. Толчком к этому стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительствами нашей страны и этого российского региона на ближайшие 5 лет.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"В развитии этого соглашения подготовлена дорожная карта. Появилось ряд идей, которые можно воплощать в сотрудничестве с Тверской областью с Республикой Беларусь. Это направления легкой промышленности, строительных материалов, это автобусы МАЗ. Есть еще инициатива по переработке торфа. То есть все эти вопросы положены в экономическую составляющую нашей дорожной карты".

Промышленная кооперация - основа роста экономики

В зоне особого внимания - промышленная кооперация. Не секрет, что сегодня и Россия, и Беларусь находятся под сильнейшим санкционным давлением. Поэтому экономики наших стран сделали ставку на импортозамещение, и то, что раньше покупали у иностранных коллег, сегодня делаем сами. В Твери находится крупный промышленный технопарк, где одно из основных направлений - производство кондиционеров для железнодорожной и пассажирской техники. И как раз, новый совместный проект с Тверской областью касается установки российского климатического оборудования на наши МАЗы.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"В Твери сейчас проходят тестирование автобусы Минского автомобильного завода. На этих машинах уже установлены элементы кондиционирования местного, тверского производства. Беларусь в чистом виде подобные климатические системы сама не выпускает, поэтому нам необходима кооперация. И в данном случае сотрудничество по интеграции таких систем и их монтажу на наш подвижной состав представляет взаимный интерес".

Будущее за высокотехнологичным оборудованием

Наше сотрудничество с тверским промышленным технопарком пошло еще дальше. Сейчас на его территории строится, по сути, новый завод площадью 12 тыс. кв. м. Финансирование идет за счет программы поддержки промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Главная задача белоруской стороны - обеспечить производство современным высокотехнологичным оборудованием от отечественных поставщиков.

Владимир Ильин, министр промышленности и торговли тверской области России:

"В рамках данного проекта привлечена белорусская компания "Рухсервомотор", которая поставит 7 комплексов лазерного раскроя и, соответственно, автоматизированные прессы в технологическую цепочку к ним. В этом цехе будут изготавливаться элементы интерьера для нового высокоскоростного поезда. На начальном этапе он будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, а в дальнейшем географию маршрутов планируется расширить на направления Москва - Минск, Москва - Казань и Москва - Екатеринбург".

Дорожную карту сотрудничества между Беларусью и Тверской областью планируют подписать этой осенью в Минске на промышленной выставке "ИННОПРОМ". В документ войдут все проекты, которые пока находятся на стадии обсуждения. Это даст толчок крупному и частному бизнесу. Возможно, в ближайшем будущем Беларусь и Тверь ждет настоящий экономический прорыв.