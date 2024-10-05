3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Микашевичи принимают областной фестиваль - ярмарку тружеников села "Дожинки-2024"
5 октября Микашевичи принимают областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дожинки-2024".
Тематические подворья, площадки, концерты, выставка сельскохозяйственной техники и, конечно же, награждение лучших представителей агропромышленный сферы Брестской области - на один день райцентр станет местом большого торжества, пишет БЕЛТА.
На церемонии будут чествовать передовиков уборочной страды, внесших значительный вклад в урожай этого года. Лидеры сельскохозяйственных предприятий получат заслуженные награды за усердную работу и вклад в развитие аграрного сектора. Предусмотрено и вручение государственных наград.
Фестиваль собрал участников из 16 районов Брестской области, каждый из которых подготовил тематическое подворье, отражающее уникальные традиции и культурные особенности своего региона. Эти подворья - не просто украшения, а настоящие центры демонстрации народных ремесел, гастрономических шедевров и культурного наследия Полесья. Посетители могут увидеть, как сохраняются и передаются из поколения в поколение традиции, творческая энергия детей и молодежи. Презентации каждого района создают яркий образ региона, подчеркивая его богатую историю и современные достижения.
Новинкой этого года стала выставка "Первый в #регионе", приуроченная к 30-летию института президентства в Беларуси. На 30 планшетах запечатлены важные моменты визитов Президента Александра Лукашенко в Брестскую область за разные годы. Каждый из этих визитов сопровождается цитатами главы государства, подчеркивающими важность региона для развития страны.
Праздничный концерт "Песня Полесского края" во всей красе покажет культуру Брестчины - богатую сокровищницу прошлого, настоящего и будущего, широко известную своими культурными традициями, крепнущими из года в год.
Финалом праздничной программы станет красочный фейерверк и вечерняя дискотека.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей