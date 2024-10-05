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5 октября Микашевичи принимают областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дожинки-2024".

Тематические подворья, площадки, концерты, выставка сельскохозяйственной техники и, конечно же, награждение лучших представителей агропромышленный сферы Брестской области - на один день райцентр станет местом большого торжества, пишет БЕЛТА.

На церемонии будут чествовать передовиков уборочной страды, внесших значительный вклад в урожай этого года. Лидеры сельскохозяйственных предприятий получат заслуженные награды за усердную работу и вклад в развитие аграрного сектора. Предусмотрено и вручение государственных наград.

Фото БЕЛТА

Фестиваль собрал участников из 16 районов Брестской области, каждый из которых подготовил тематическое подворье, отражающее уникальные традиции и культурные особенности своего региона. Эти подворья - не просто украшения, а настоящие центры демонстрации народных ремесел, гастрономических шедевров и культурного наследия Полесья. Посетители могут увидеть, как сохраняются и передаются из поколения в поколение традиции, творческая энергия детей и молодежи. Презентации каждого района создают яркий образ региона, подчеркивая его богатую историю и современные достижения.

Новинкой этого года стала выставка "Первый в #регионе", приуроченная к 30-летию института президентства в Беларуси. На 30 планшетах запечатлены важные моменты визитов Президента Александра Лукашенко в Брестскую область за разные годы. Каждый из этих визитов сопровождается цитатами главы государства, подчеркивающими важность региона для развития страны.

Фото БЕЛТА

Праздничный концерт "Песня Полесского края" во всей красе покажет культуру Брестчины - богатую сокровищницу прошлого, настоящего и будущего, широко известную своими культурными традициями, крепнущими из года в год.