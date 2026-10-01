На "ИННОПРОМ. Беларусь" обсуждают новые точки роста Союзного государства

2 октября на полях "ИННОПРОМ. Беларусь" говорят о новых точках роста Союзного государства.

На выставке обсуждают проекты в сфере промышленно-экономической кооперации бизнеса и регионов Беларуси и России.

"Вся линейка техники "АМКОДОР" на 100 % попадет в классификацию "товар Союзного государства". Если брать компонентную базу, сырье, энергоносители - это 95 % и более локализация Союзного государства. Если брать машины лесопромышленного комплекса, то наша локализация на уровне Союзного государства достигает практически 90 %. И так по всем остальным видам нашей продукции. Поэтому компонентная база у нас во многом своя, - рассказал Александр Ефимов, гендиректор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга". - Наша группа предприятий выпускает ключевые элементы: мосты, коробки передач, кабины, харвестерные головки, выводим в серийное производство манипуляторы и многие другие элементы".

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