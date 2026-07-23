На какую доппомощь могут рассчитывать хозяйства, рассказали в Минсельхозпроде

Жатва набирает темп. По стране уже убрано 17 % площадей зерновых. Это больше, чем за такой же период 2025 года. Погода аграриев не балует, дожди ставят уборку на паузу. Но все находятся в максимальной готовности использовать каждый погожий день, чтобы провести его в полях.

Готова ли техника? Везде ли есть рабочие руки? И на какую помощь могут дополнительно рассчитывать хозяйства? 23 июля Минсельхозпрод дал оперативный комментарий состояния дел в полях.

В стране созданы мобильные рабочие группы

От посильной помощи хозяйства не отказываются. Стало известно, что в стране должны быть созданы мобильные рабочие группы, чтобы решать все сложности немедля. Неисправна техника, нужен скорый ремонт, не хватает рабочих рук, хромает дисциплина - мобильные группы помогут.

23 июля в Минсельхозпроде заявили, что создан Республиканский оперативный штаб для контроля и координации уборочной в масштабах всей страны.

Темпы уборочной на утро четверга, 23 июля, выше прошлогодних. И чтобы поддержать их, аграрии обеспечены всем, что нужно для уборки практически нон-стоп. Сдержать этот "напор" способна разве что дождливая погода.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Если в дневном выражении, то на 3 дня мы убираем быстрее, нежели это было в предыдущем году. На утро текущего дня уже намолочено почти 1 млн 400 т зерна. Урожайность зернового поля на уровне аналогичного периода предыдущего года. Есть уверенность, что мы получим урожай не ниже однозначно 2025 года".

Play ФПБ поощрит лучших участников уборочной-2026 Федерация профсоюзов Беларуси инициировала республиканскую акцию "Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб", которая продолжится на протяжении всей уборочной кампании

Ни с техникой, ни с рабочими руками проблем нерешаемых попросту нет. А нерешенными займутся в том числе специальные рабочие группы. Они уже оперативно созданы - 18 мобильных бригад, по 3 в каждой области. Качество уборки - их главная головная боль. Все, что мешает битве за урожай, мобильная группа должна оперативно ликвидировать.

Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"В состав как контролирующего органа входят Комитет государственного контроля, Министерство внутренних дел, прокуратура, представители Министерства сельского хозяйства, представители комитета по сельскому хозяйству облисполкома. Это задача мобильных групп - помочь обеспечить выполнение задач по уборочной кампании и подготовку к другим видам работы. Это не проверка, это фактическое оказание практической помощи, как и требуется для данного периода работы. Специалисты оценивают, что это произошло, где это есть, потому что у нас сегодня Минсельхозпродом организовано и находится на нашем сайте поисковая система по запчастям, которая позволяет любую запчасть видеть, где она находится. Это их задача: если там что-то произошло, оценить состояние и принять меры по обеспечению выполнения данного процесса по ремонту или по восстановлению данной техники".

На все это кропотливая работа на местах. А сведения обо всем, что так или иначе происходит в полях, стекаются в республиканский штаб. Он тоже уже действует и должен среагировать главным образом на те проблемы, что не всегда решаемы на местном уровне. Оперативный штаб вмешается, если нужна глобальная помощь, чтобы жатву не могли остановить никакие препоны.