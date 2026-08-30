"Надо работать" - в хозяйстве Дзержинского района убирают кукурузу на силос

Краткий пересказ от ИИ

Сельхозорганизации Беларуси активно ведут уборку кукурузы на силос. Культура с большим содержанием белка станет хорошей прибавкой к уже собранному урожаю и заготовленным травянистым кормам для буренок. Кукурузный силос повышает продуктивность животных и при этом позволяет минимизировать затраты на концентрированные корма.

Сейчас задействуются все ресурсы, чтобы качественно и в срок провести этот важный этап кормозаготовки. Параллельно аграрии готовят почву под озимые культуры, вносят минеральные удобрения, обрабатывают семена, сеют зерновые.

Расскажем, как соблюдаются технологии и почему качество и сроки - самое главное для успешного финиша осенних полевых работ.

По зернышку

На землях хозяйства "Дзержинский-Агро" кукуруза радует: даже на старте уборки здесь получают 280 центнеров с гектара. Хороший урожай - результат соблюдения технологий, говорят аграрии. Тем более что в хозяйстве насчитывается 5,5 тыс. буренок и корма необходимо заложить вовремя.

Кукуруза - настоящий энергетик. В сравнении с другими фуражными растениями у нее более высокая питательная ценность. Пока позволяет погода, на кукурузных плантациях хозяйства уборка идет ускоренными темпами.

Самая ценная культура - восковой спелости. В ней содержится максимум полезных веществ для консервации. Комбайн измельчает стебли и початки, а дальше зеленую массу отвозят на хранение. Вячеслав Ильковец пересел с зерноуборочного комбайна за штурвал кормозаготовительной машины.

Вячеслав Ильковец

Вячеслав Ильковец, механизатор КСУП "Дзержинский-Агро":

"Только закончили одну уборочную - сразу начали вторую, заготовку кормов. По сравнению с прошлым годом урожай, конечно, чуть скромнее: в это время кукуруза была позеленее, да и початок побольше. Но объемов хватает, надо просто работать. Главное сейчас - обеспечить высокую питательную ценность кормов, чтобы они не пропадали при силосовании в яме, поэтому важно вовремя все закрывать и тщательно трамбовать".

Не новичок в сельском хозяйстве и Михаил Чечило. В поле весь световой день. Важно отвезти зеленую массу, пока она сильно не обветрилась. Урожай хороший, нужно сохранить.

Михаил Чечило, водитель КСУП "Дзержинский-Агро":

"Сейчас повезем на новый комплекс. Это уже у меня шестой рейс за день с утра. Планируем даже больше сделать. Без работы я никогда не стою".

Михаил Чечило

Виктор Дмитриенко, директор КСУП "Дзержинский-Агро":

"У нас хватает и людей, и кормоуборочной техники, и транспорта для отвозки. Работают два КВК и 12 единиц отвозки. Будем убирать примерно в течение месяца или чуть больше. Траншею уложим где-то за три дня, на 3 тыс. траншея".

Производству молока уделяется самое пристальное внимание, ведь прибавка в объемах напрямую зависит от рациона животных. Такой зеленой массы в рационе буренок должно быть не менее 70 %. Силос консервируют и сохраняют круглый год. Как при уборке кукурузы, так и при формировании зеленых траншей все параметры находятся на строгом контроле.

Василий Жевняк, агроном КСУП "Дзержинский-Агро":

"Влажность соответствует для закладки силоса. Допустимая норма до 80 %, это уже край. Мы 73 % на сегодняшний момент имеем. В норму мы укладываемся. Чрезмерно влажная масса, она просто сильно будет кислая, непригодна для кормления. Каждые полчаса измеряем влажность. Если влажность превышает, то переезжаем на другие участки с более сухой кукурузой".

Конец лета для сельского хозяйства - пора напряженная. В активной фазе находятся кормозаготовка, уборка картофеля, переработка зерновых. Параллельно хозяйства готовят почву под озимые культуры, вносят минеральные удобрения, обрабатывают семена, сеют зерновые. Фундамент будущего урожая закладывается в эти дни.

Play Сев озимого рапса: как аграрии Гомельской области закладывают фундамент будущего урожая Под озимый рапс в Гомельской области отведено 70 тыс. гектаров. Культура перспективная и высокорентабельная, но с ней нужно уметь работать

Важный экзамен аграрии сдают на севе озимых зерновых. 70 тыс. гектаров отведено в Гомельской области под озимый рапс. После уборки хлебных нив Александр Тиханчук пересел за штурвал трактора в сцепке с широкозахватной сеялкой. С ювелирной точностью помогают умные технологии современных машин.

Александр Тиханчук

Александр Тиханчук, механизатор КПТУП "Речицаагрохимсервис":

"Техника у нас белорусская, есть система "автопилот", больше времени у меня уделяется наблюдению, не отвлекаюсь на маршрут. Посевы идут ровные, т. е. сокращает время на маневры, только надо развернуться, остальное все "доруливает" сам".

Рапс - культура перспективная и высокорентабельная, но с ней нужно уметь работать. Растение чувствительно к вредителям и требовательно к питанию и условиям перезимовки. Предприятие "Речицаагрохимсервис" успешно выращивает масличную культуру по отработанной схеме. Урожая хватает на собственные потребности и для продажи.

"Зерновые культуры востребованы в течение года, реализуются, а рапс востребован с момента уборки, его забирают с удовольствием КХП, спиртзаводы все забирают. Практически в тот же день или на следующий день идет расчет, - рассказал Анатолий Метель, директор КПТУП "Речицаагрохимсервис". - Как приступили к уборке рапса, мы ежедневно отгружали по 4-5 машин, порядка 60-70 т в сутки".

В этом сезоне сельхозпроизводитель увеличил площади под рапс вдвое. В условиях рискованного земледелия при правильном уходе капризная культура дает результат. Главное - строго соблюдать технологии. Кондиционные семена обеспечивают отличную всхожесть и хороший урожай. Этот комплекс разделяет семенной материал по размеру, весу и очищает его от камней и посторонних примесей. За час перерабатывает 40 т урожая. Следующий важный этап - обработка семян против болезней и вредителей.

Основа урожая следующего агросезона закладывается на старте осенней посевной. Соблюдение технологий - гарантия получения хорошего результата хозяйства учитывают все особенности нынешнего года, ответственно подходят к каждому этапу сельхозработ, ведь в сфере АПК нет месту мелочей. На кону - продовольственная безопасность страны.