Не просто абстрактные цифры: как золотовалютные резервы защищают кошелек белорусов

Для белорусов миллиарды золотовалютных резервов являются абстракцией, а курс доллара в обменнике и ценники в магазинах - реальность.

Как управление резервами связано с курсовой политикой и контролем инфляции, рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов в ток-шоу "Экономическая среда".

В курсовой политике можно выделить несколько блоков взаимосвязи. Первый, классический, - валютные интервенции. Они проводятся для недопущения резких скачков в ту или иную сторону. Валютные рынки, сделки на валютной бирже неоднородные, и день это дня они могут отличаться, поэтому если позволять курсу двигаться сугубо вслед за спросом и предложением, это может сформировать неправильное настроение, которое будет сиюминутным и конъюнктурным. Эти вещи не должны влиять на разовое настроение, поэтому Национальный банк Беларуси, понимая поведение людей и экономических агентов предприятий, которые могут быстро расшатать этот курс, сглаживает колебания. Для этого используются золотовалютные резервы.

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Второй - это доверие к стране. Наличие крупных резервов - сигнал инвесторам, международным компаниям, которые сотрудничают с государством, что страна способна в краткой и среднесрочной перспективе выполнять свои обязательства, полностью обеспечивать все свои обязательства. Это хороший признак здоровой экономики.

Роман Бродов

Третий - обеспечение режима валютного курса. Их бывает два - фиксированный и плавающий.

"Некоторое время мы придерживались фиксированного. По-моему, до 2015 года. Это дорогая история, но предсказуемая. Может быть, это соответствует менталитету белоруса, когда он хочет доллар по 3 рубля на веки вечные. Но нет, жизнь разная, меняется структура торговли. Кроме этого, доллар тоже очень волатильный. Американская экономика нестабильна, поэтому вполне естественно, что валюта Беларуси может укрепляться относительно доллара, потому что тот слабеет", - пояснил гость ток-шоу.

Второй обсуждаемый вопрос - контроль инфляции.

Здесь первым важным моментом станет взаимосвязь с инфляцией.

В данном случае все сложнее и тоньше. Белорусская экономика является открытой. Это значит, что в значительной степени зависит от импорта, причем от импорта не айфонов, ноутбуков или других потребительских товаров, а, прежде всего, энергетики, промежуточных товаров, необходимых для экономики. Такие товары формируют огромный спрос, значительную часть из которых Беларусь потом продает. Но в моменте это очень серьезный объем спроса на валюту. "К слову, Нацбанк смотрит за моделью функционирования экономики, насколько изменение курса повлияет на рост цен на импортные товары, каким будет вклад в инфляцию, выходят ли показатели за допустимые границы.

Второй момент - контроль денежной массы. Покупка или продажа валюты, изменение денежной массы в национальной валюте в стране являются мощным проинфляционным фактором. А через золотовалютные резервы можно регулировать денежную массу, которая будет влиять на инфляцию.

Третий момент - снижение девальвационных ожиданий. Политика Национального банка также влияет на то, как общество оценивает среднесрочные и краткосрочные перспективы и формирует собственные тенденции поведения - например, купить товар сегодня или завтра, играть на повышение или на понижение. "Хотя отмечу, что игры с государством в курсовые истории не просто плохие, а нечестные и непорядочные. Мы живем в Беларуси и, получается, играем против себя, а попытаться отыграться за счет того, что другой пострадает, так себе история, поэтому функция золотовалютных резервов - это в том числе работа и с ожиданиями населения", - резюмировал Роман Бродов.

Главное фото: magnific.com