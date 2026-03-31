ЗВР Беларуси: почему страна делает ставку на слитки, а не на печатный станок США

В сказках накопление сокровищ ради самих сокровищ всегда выставлялось делом бессмысленным и даже где-то зловещим, но в реальной экономике 21 века ситуация выглядит ровно наоборот.

Если государство не умеет грамотно копить и защищать свои активы, оно рискует оказаться беззащитным перед любым внешним штормом.

Более 15 млрд долларов США - о таких цифрах во времена программы с МВФ Беларусь могла только мечтать, а сейчас это является индикатором успешной работы всей экономики.

Что такое ЗВР и зачем государству, как рачительному хозяину, нужна эта кубышка, из чего состоит золотой запас и где он хранится, как золото в госхранилищах влияет на стоимость продуктов в магазине и стабильность курса рубля в обменниках, разобрались в новом выпуске проекта "Про деньги с Александром Егоровым".

Инфляция 5 % - норма? Почему Беларусь не гонится за швейцарскими показателями в 2 % Цены в Беларуси за последние 25 лет выросли примерно в 50 раз. За это же время курс доллара вырос примерно в 35 раз 31.03.2026 19:19

Как всегда, чтобы разобраться с экономическим термином, нужно понять, как оно возникло и трансформировалось в наши дни. Само название золотовалютный резерв - это своего рода исторический отпечаток двух разных эпох. Первая эпоха - время золотого стандарта, когда бумажные деньги были лишь расписками, которые можно было в любой момент обменять на реальный слиток золота. Тогда резервы состояли исключительно из желтого металла. Если у государства заканчивалось золото, его валюта превращалась в растопку для печи.

Это была эпоха жесткой дисциплины, но и жестких кризисов. Вторая эпоха началась после Второй мировой войны, когда мир перешел к Бреттон-Вудской системе, а позже - к Ямайской. Золото перестало быть единственным эталоном, и в активах центральных банков появились мировые валюты. Сначала доллар и фунт, позже евро и иена. Резервы стали валютными. Казалось, что золото уходит в прошлое, становясь просто красивым пережитком.

Александр Егоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873d36df-77c4-4919-81a3-0f3814fa839a/conversions/8bafdab3-5b3f-4b82-9a1a-d6a4dcd43552-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873d36df-77c4-4919-81a3-0f3814fa839a/conversions/8bafdab3-5b3f-4b82-9a1a-d6a4dcd43552-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873d36df-77c4-4919-81a3-0f3814fa839a/conversions/8bafdab3-5b3f-4b82-9a1a-d6a4dcd43552-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873d36df-77c4-4919-81a3-0f3814fa839a/conversions/8bafdab3-5b3f-4b82-9a1a-d6a4dcd43552-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Егоров

Многие страны тогда совершили ошибку, начав распродавать свои золотые запасы, веря в вечную стабильность доллара, однако история циклична. Сегодня мы видим третью трансформацию - в условиях, когда мировые валюты могут быть заморожены по политическим мотивам, а доверие к печатному станку ФРС США снижается, золото снова возвращает себе статус главного финансового актива. Мы видим, как центральные банки по всему миру (и Беларусь здесь не является исключением) снова делают ставку на физическое золото. Почему? Потому что слиток в хранилище - это то, что невозможно отключить одной кнопкой в Вашингтоне или Брюсселе. Но давайте перейдем к экономической сути.

Пожалуй, лучшее сравнение для золотовалютных резервов - сбережение большой и дружной семьи. Представьте, вы откладываете деньги на отпуск или крупную покупку, но вдруг окончательно ломается холодильник или нужна срочная медицинская помощь. Неприятно, но не катастрофа, потому что есть заначка. Вот ЗВР это такая же заначка, только в масштабах всей страны. Это общая финансовая подушка безопасности. Держать часть богатства страны в таких резервах необходимо для поддержания стабильности национальной валюты и выполнения внешних платежей. Если вдруг экономика столкнется с "черным лебедем" (серьезный кризис или шок), накопленные резервы позволят пережить этот период спокойно, покрывая, возможно, дефицит валюты.

Но с чего на самом деле состоит эта подушка применительно к Беларуси? ЗВР сегодня - сложный портфель активов. Если заглянуть в государственную кубышку, то можно там увидеть три основных компонента. Во-первых, монетарное золото - те самые реальные физические слитки высшей пробы, надежно хранящиеся в центральном хранилище и являющиеся активом на все времена, которые не зависят от чужих банковских систем. Во-вторых, иностранная валюта. Это вложения в надежные ценные бумаги и запасы наличных долларов, евро и других валют, которые размещены в первоклассных финансовых институтах. Это обеспечивает ликвидность, то есть возможность быстро использовать средства по необходимости. В-третьих, другие высоколиквидные активы, включая специальные права заимствования. Все вместе это создает гибкий и защищенный инструмент, позволяющий государству чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

из чего состоят золотовалютные резервы, ЗВР Беларуси, золото в беларуси, золотовалютные резервы в беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7066c35a-c8d9-48f1-b5eb-01e355e08638/conversions/7df22e90-af18-4ae7-8765-ccca37f605aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7066c35a-c8d9-48f1-b5eb-01e355e08638/conversions/7df22e90-af18-4ae7-8765-ccca37f605aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7066c35a-c8d9-48f1-b5eb-01e355e08638/conversions/7df22e90-af18-4ae7-8765-ccca37f605aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7066c35a-c8d9-48f1-b5eb-01e355e08638/conversions/7df22e90-af18-4ae7-8765-ccca37f605aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если посмотреть на динамику ЗВР за последние пять лет, то видно, что, несмотря на все потрясения в мировой экономике, Беларуси удается поддерживать и планомерно наращивать объем резервов. Это результат целенаправленной политики.

Факт За последние месяцы золотовалютные резервы Беларуси увеличились и обновили исторические максимумы. На 1 мая 2026 года объем резервов превысил 15 млрд долларов. Это рекордные цифры. В марте было даже чуть больше - 16 млрд долларов.

Рост резервов в последние 1,5 года стал устойчивым трендом, несмотря на внешние сложности. За полтора года ЗВР прибавили почти 6,5 млрд долларов. Это произошло потому благодаря грамотному управлению активами. Например, инвестировали часть резервов в золото. Цены на золото выросли, и это добавило 3,5 млрд к резервам. Но золото волатильное. Например, в последние два месяца из-за резкого снижения цен, ЗВР Беларуси снизились на 1 млрд.

из чего состоят золотовалютные резервы, ЗВР Беларуси, золото в беларуси, золотовалютные резервы в беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f112739-fc71-49e2-bcb3-74c4b26daa74/conversions/76420a62-0ba9-4739-bca5-c411e3a4783f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f112739-fc71-49e2-bcb3-74c4b26daa74/conversions/76420a62-0ba9-4739-bca5-c411e3a4783f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f112739-fc71-49e2-bcb3-74c4b26daa74/conversions/76420a62-0ba9-4739-bca5-c411e3a4783f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f112739-fc71-49e2-bcb3-74c4b26daa74/conversions/76420a62-0ba9-4739-bca5-c411e3a4783f-xl-___webp_1920.webp 1920w

И Беларусь не одинока в стремлении наращивать резервы. В мире объем ЗВР является главным мерилом финансовой весовой категории страны. Абсолютным лидером на протяжении многих лет остается Китай - его резервы составляют фантастические 3,4 трлн долларов. На втором месте стоит Япония с запасом более 1,4 трлн. В Европе выделяется Швейцария, чьи запасы приближаются к 900 млрд долларов.

Кстати, у США резервов как таковых нет, потому что они сами печатают доллары. Их ЗВР это, по сути, только золото, хранящееся в Форт-Ноксе. Если же посмотреть на ближайших соседей Беларуси, то увидим очень разную картину. Российская Федерация, несмотря на беспрецедентную заморозку части активов, сохраняет значительный запас в размере около 750 млрд долларов. Польша активно наращивает свои запасы, достигнув отметки в 300 млрд долларов, причем делает ставку именно на золото. А вот Литва и Латвия обладают значительно меньшими резервами - в районе 5 млрд долларов каждая, поскольку их валютная политика жестко привязана к Европейскому центральному банку, а в силу падения евро у них нет независимой денежно-кредитной политики.

А еще резервы - это не про потребление, а про выживание системы. У них есть три важнейших задачи.

1. Гарантия платежей по внешним долгам. Это вопрос репутации страны на мировой карте. Если государство не платит по долгам, оно становится изгоем. Ему перестают доверять, не дают кредиты, а предприятия не могут закупить оборудование. В итоге дефолт бьет по карману каждого - закрываются заводы, тают зарплаты. ЗВР являются поручительством платежеспособности.

2. Оплата критического импорта. Речь идет не о новых смартфонах, без которых можно прожить, а о лекарствах, спасающих жизни, природном газе для обогрева городов зимой, сырье для флагманов промышленности. Резервы - гарантия того, что даже если завтра мировые рынки закроются, то у страны будет запас времени и средств, чтобы не допустить гуманитарных катастроф.

Креативная экономика: почему сегодня идея дороже завода Креативная экономика - жесткий процесс капитализации интеллекта 28.04.2026 14:55

3. Стабильность на валютном рынке. Это то, что касается нас каждое утро. ЗВР является инструментом, не дающим курсу рубля превратиться в американские горки. Без значительного запаса любой слух мог бы обрушить национальную валюту, а за ней - и цены в магазинах.

В международной практике есть золотой стандарт безопасности - резервы должны покрывать как минимум три месяца импорта. Для Беларуси этот норматив стал целью, к которой очень долго шли.

Сейчас 15 млрд покрывают 3,4 месяца импорта. Белорусское государство вышло за пределы красной зоны и закрепилось на безопасном плато. Это тот уровень комфорта, позволяющий не просто латать дыры, а уверенно смотреть в завтрашний день, зная, что любую, даже самую сложную ситуацию, встретим в полной готовности. Итак, ЗВР Беларуси устойчиво растут, но резервы не являются складом. Это рабочий инструмент политики.

В условиях глобальной нестабильности именно размер ЗВР определяет, насколько громко голос страны звучит на мировой арене. И белорусские 15 млрд уже стали весомым аргументом для экономики масштаба, гарантирующего, что страна играет по своим правилам.