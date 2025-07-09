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Не раньше 22.00: белорусов предупредили о переносе сроков возврата денег на карты
- Эксклюзив
Утром 9 июля в Беларуси наблюдался массовый сбой в работе программно-аппаратного комплекса Банковского процессингового центра, из-за чего у держателей карточек Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка наблюдалось крупное списание денежных средств.
Генеральный директор ОАО "Банковский процессинговый центр" Александр Сотников дал эксклюзивное интервью Белтелерадиокомпании.
"Мы уже ранее сообщали, что произошел технический сбой, который повлек за собой некорректное отображение баланса по некоторым карточкам Беларусбанка, Белагропробанка и Белинвестбанка. К сожалению, устранение возникшей проблемы занимает несколько больше времени, чем мы рассчитывали. Работы продолжаются, и мы планируем, что они закончатся к 22 часам", - отметил он.
Специалисты Банковского процессингового центра прилагают все усилия для скорейшего восстановления корректных данных.
"Мы заверяем, что ситуация будет полностью урегулирована. Ваша безопасность и комфорт остаются нашим главным приоритетом", - заявил Александр Сотников и принес извинения за доставленные неудобства.
Также он обратил внимание, что держателей карточек платежной системы "Белкарт" данная ситуация не коснулась.