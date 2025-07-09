Не раньше 22.00: белорусов предупредили о переносе сроков возврата денег на карты

"Мы уже ранее сообщали, что произошел технический сбой, который повлек за собой некорректное отображение баланса по некоторым карточкам Беларусбанка, Белагропробанка и Белинвестбанка. К сожалению, устранение возникшей проблемы занимает несколько больше времени, чем мы рассчитывали. Работы продолжаются, и мы планируем, что они закончатся к 22 часам", - отметил он.