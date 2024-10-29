Общая стоимость программы "Один район - один проект" составляет 9 млрд рублей

Президент инициировал большую инвестпрограмму летом 2022 года. Новые современные производства, дополнительные рабочие места - мастхэв не только для столицы и областных пунктов. В центре внимания - каждый уголок страны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (09.08.2022 г.):

"Но если кто-то из губернаторов думает, что я пошутил, вы ошибаетесь. Вы не понимаете: это - политическое решение Президента. Туда надо уходить - в эти города, районные центры. Там надо создавать нормальную жизнь. То есть рассредоточить людей. Поэтому думая, что же предложить, я шел от земли. Вот каждый председатель райисполкома пусть подумает. 30-40 в зависимости от трудовых ресурсов - но создать предприятие. Чтобы там люди могли жить и работать. Это не с бухты-барахты родившееся поручение. И губернаторы меня не слышат. Смотрите, с огнем, ребята, играете".

Был сформирован первый пул из 129 проектов. Районы условно разделили на три группы - промышленные, аграрно-промышленные и аграрные, - исходя из профиля и возможностей региона. Основные сферы: деревообработка, металлургия, производство машин и оборудования, переработка сельхозпродукции, выпуск медицинских изделий и фармацевтика.

Александра Ахметова, главный советник Главного аналитического управления Комитета госконтроля Беларуси:

"При реализации инициативы в первую очередь учитывается эффект для развития регионов - создание новых производств, рабочих мест, а также использование местных видов ресурсов. В рамках инициативы реализуется более 200 проектов. Большинство регионов в своем портфеле имеют и по несколько проектов".

Общая стоимость программы составляет уже без малого 9 млрд рублей. Правительством на 2025 год определен рост по инвестициям - более 7 % - в том числе и в рамках инициативы. Главное требование - на выходе должны иметь современное производство и востребованную продукцию.

Александра Ахметова, главный советник Главного аналитического управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Контроль показывает, что есть проблемные вопросы. Пока не все руководители на местах поняли, что поручение главы государства в первую очередь - это инструмент для развития регионов. Местной власти необходимо постоянно находиться в поиске идей и инвесторов, конструктивно с ними взаимодействовать. А также по возможности помогать добросовестным воплощать их идеи в реальность".

"Есть вопросы и к проектам - к срокам их реализации, источникам финансирования, количеству создаваемых рабочих мест. Но уже сейчас очевидно, что данное поручение главы государства по созданию в каждой административной территориальной единице новых производств позволит укрепить производственную базу регионов, найти рабочие места, получить достойный уровень зарплаты и закрепить на местах людей", - уверена Александра Ахметова.