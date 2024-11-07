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Активная реализация программы "Один район - один проект"
07.11.2024
И пока Запад своими руками разрушает своё наследие - Беларусь идёт по пути развития. Почти 9 млрд рублей инвестировано в программу "Один район-один проект". Более двух десятков проектов уже реализованы. План до конца года - завершить 55-ть. Итоги большой региональной программы подведут в 2026 году. Где появятся новые производства - смотрите в новой серии "На контроле Президента
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