Откуда берутся миллиарды? Роман Бродов раскрыл 6 источников пополнения ЗВР Беларуси

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов в ток-шоу "Экономическая среда" объяснил, за счет каких источников формируются и пополняются золотовалютные резервы.

1. Первый - интервенция Национального банка Беларуси и его работа на внутреннем валютном рынке

"Сюда входят не только торговые классические операции по экспорту и импорту, но и деятельность физических лиц, инвесторов, иностранных банков, которые могут привлекать валюту для фондирования своих клиентов. То есть первое - это рыночные интервенции", - отметил гость ток-шоу.

2. Покупка драгметаллов

"Это надежный и стабильный путь, если регулятор видит удобную конъюнктуру, и есть излишек", - разъяснил собеседник.

Роман Бродов

3. Внешнее заимствование

От этого пункта, по словам собеседника, не уйти. Это нормальный, здоровый путь пополнения ЗВР, особенно если есть комфортные ставки, а рынок позволяет для таких операций совершать привлечение.

4. Доход от управления резервами

Сами резервы тоже могут в некоторых источниках размещаться и переразмещаться. Это дает дополнительный доход и служит своего рода депозитом с капитализацией процентов.

5. Переоценка активов

"Это происходит при подорожании какой-либо структурной части, в частности, золота", - пояснил Роман Бродов.

Не просто абстрактные цифры: как золотовалютные резервы защищают кошелек белорусов Как управление резервами связано с курсовой политикой и контролем инфляции, рассказал Роман Бродов

6. Бюджетное правило

"Этот элемент в Беларуси используют не так часто, как в России. Эта функция применяется для спецэкспортеров, продающих спецтовары (нефть, калий, нефтепродукты и другое), что облагаются экспортными пошлинами. Для этого государство может установить бюджетное правило - изымание части доходов в пользу пополнения ЗВР страны", - обратил внимание председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.

Но важно не только приумножать резервные активы государства, но и грамотно ими управлять для стратегической поддержки экономики.

Фото: pexels.com