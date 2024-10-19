В июне 1990 года Россия приняла Декларацию о суверенитете. Вслед за ней это сделали и другие советские республики. Это стало толчком к распаду большой рублевой зоны.

Беларусь в полной мере вкусила тяжелый экономический кризис. В марте 1992 года Верховный Совет Беларуси поручил Совету Министров и Национальному банку разработать в двухмесячный срок возможные варианты выхода из ситуации, вплоть до введения национальной денежной единицы.

Виктор Сосновский, специалист Главного управления по производству государственных знаков при Совете Министров БССР (Гознак БССР):

"Было заключено соглашение между правительством Российской Федерации и Республикой Беларусь о намерении изготовления на производственных площадях "Гознака" Российской Федерации расчетных билетов для Беларуси".

Времени на дискуссии практически не было. В кратчайшие сроки нужен был эскиз тех самых расчетных билетов. Предлагались различные идеи - изобразить здание, личности, но подходящей оказалась совершенно иная.

В смутные 1990-е "зайчик" буквально впрыгнул в лексикон жителей постсоветского пространства. Его главной задачей была защита внутреннего рынка. Работа над расчетными билетами шла быстро. За ускоренное исполнение заказа с работниками типографии расплатились холодильниками Минского завода.

23 мая 1992 года Нацбанк анонсировал досрочный выпуск расчетных билетов в обращение.

Сначала планировали выпустить их с июня, но по факту "зайчики" появились в кошельках белорусов уже через два дня. Карточки потребителя с отрезными купонами стали уничтожаться за ненадобностью. Пока расчетные билеты готовили к использованию, инфляция возросла в разы. К тому моменту, когда их начали выпускать в обращение, напечатанных билетов уже не хватало.

Виктор Сосновский, специалист Главного управления по производству государственных знаков при Совете Министров БССР (Гознак БССР):

"Когда мы выпустили эти деньги в обращение, было принято, на мой взгляд, очень мудрое решение, когда один расчетный билет приравнивался к 10 советским рублям. То есть, допустим, имея 5 рублей (изображение волка), мы шли в магазин и покупали товаров не на 5 рублей, а на 50 рублей. Таким образом, мы минимизировали риски дефицита наличной валюты".

Балом в то время правили и валютчики. После жестких ограничений в Советском Союзе эта новая профессия начала набирать обороты. Для того чтобы хоть как-то сберечь деньги, которые постоянно обесценивались, население переводило их в иностранную валюту.

Параллельно разгорались страсти в рублевой зоне. В том числе из-за агрессивной эмиссионной политики ряда постсоветских стран. В июле 1992 года российский регулятор ввел требования, согласно которым двусторонние расчеты между государствами осуществлялись только через корреспондентские счета, открытые Центробанками постсоветских республик в Центральном банке России.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

"С 1 июля произошло разделение советского рубля на безналичные рубли стран, которые входили в Советский Союз. То есть появилось независимое безналичное денежное обращение. Это начало дальнейшей дезинтеграции рублевой зоны".

В наличном обороте советский рубль все еще продолжал играть роль общей валюты, но недолго.

В конце июля 1993 года Россия объявила о выводе из обращения всех старых денег, выпущенных вплоть до конца 1992 года.

Отныне в обороте остаются только новые банкноты Банка России, которые в другие постсоветские государства уже не поставляются. С этого момента общая рублевая зона в старом ее понимании окончательно прекращает свое существование.

Денежная система страны находилась в подвешенном состоянии. Беларусь тогда осталась один на один с расчетными билетами. Перспективы общей рублевой зоны с Россией казались весьма туманными. Последней серьезной попыткой частично восстановить ее стал договор об объединении денежных систем, подписанный премьер-министрами и руководителями Центробанков двух стран в апреле 1994 года.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Соглашение в своей основе носило подходы к глубокой гармонизации экономических политик, и в частности, и в фискальной политике, и монетарной. В Беларуси стал вопрос, что делать с подписанным соглашением. В конечном итоге после определенных дискуссий было принято, на мой взгляд, единственное правильное решение, что Беларусь должна тоже перейти на свою национальную валюту, потому что подписанное соглашение по сути дела приводило к потере не только монетарного суверенитета, но и в целом экономического суверенитета".

Как и другие молодые независимые республики, Беларусь пыталась понять, как ей выстраивать финансовую и банковскую систему. При этом в сложнейших экономических условиях и с нуля. В сентябре 1994 года, во время республиканского совещания руководителей местного управления, недавно избранный президент Александр Лукашенко поставил вопрос ребром. Мол, есть или нет в стране "национальная денежная единица"?

19 октября 1994 года Верховный Совет Беларуси принял постановление, которым наделил расчетные билеты Нацбанка правом называться полноценной денежной единицей.

Вот так, отпечатанные в 1992 году и проходившие два года в статусе временных денег, "зайчики" стали единственным законным платежным средством в нашей стране.