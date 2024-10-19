Символ суверенитета: белорусской валюте 30 лет! | Секреты Центрального хранилища Национального банка 19.10.2024

Официально денежной единицей и единственным платёжным средством белорусский рубль был признан 19-го октября 1994-го года. Сегодня наша национальная валюта - важный экономический инструмент, который с каждым годом наш рубль усиливает свои позиции в жизни страны. • Ключевые этапы в истории белорусского рубля • Переломные моменты и секреты Центрального хранилища Национального банка