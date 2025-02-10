Пархамович: Задача - резко увеличить объем экспорта по оказанию проектных услуг

По мнению главы ведомства, в Беларуси пока недооценивают проектную деятельность в качестве подотрасли, которая может приносить достаточно серьезный вклад в экономику страны. "Сегодня удельный вес экспорта проектной отрасли в общем объеме строительства не более 10 %. Мы в стратегии поставили перед собой задачу резко увеличить объем экспорта по оказанию проектных услуг, доведя как минимум до 1/3 от общего объема выполняемых строительным комплексом услуг, - отметил он. - Безусловно, это серьезная задача, но все-таки одно дело - это направлять работников за пределы страны, организовывать их быт, работать там, а другое дело, когда можно оказывать услугу, находясь на рабочем месте, с помощью современных средств связи. Это проще. И мы знаем, что сегодня добавленная стоимость работников проектного труда - это достаточно серьезный объем. Поэтому нужно, чтобы мы не только обеспечивали возможности инвестиций в нашей стране, но также оказывали услуги по проектированию в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья".