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Пархамович: Задача - резко увеличить объем экспорта по оказанию проектных услуг
В Беларуси принята стратегия развития строительного комплекса до 2035 года. Какое будущее у стройотрасли, в программе "Актуальное интервью" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
По мнению главы ведомства, в Беларуси пока недооценивают проектную деятельность в качестве подотрасли, которая может приносить достаточно серьезный вклад в экономику страны. "Сегодня удельный вес экспорта проектной отрасли в общем объеме строительства не более 10 %. Мы в стратегии поставили перед собой задачу резко увеличить объем экспорта по оказанию проектных услуг, доведя как минимум до 1/3 от общего объема выполняемых строительным комплексом услуг, - отметил он. - Безусловно, это серьезная задача, но все-таки одно дело - это направлять работников за пределы страны, организовывать их быт, работать там, а другое дело, когда можно оказывать услугу, находясь на рабочем месте, с помощью современных средств связи. Это проще. И мы знаем, что сегодня добавленная стоимость работников проектного труда - это достаточно серьезный объем. Поэтому нужно, чтобы мы не только обеспечивали возможности инвестиций в нашей стране, но также оказывали услуги по проектированию в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья".
Говоря в общем о стратегии развития строительного комплекса, Руслан Пархамович отметил, что по-новому подошли к формированию видения на перспективу, как будет развиваться строительный комплекс. "В стратегии постарались наиболее конкретно определить приоритеты по развитию каждой подотрасли в строительном комплексе. Это касается проектной деятельности, строительной деятельности непосредственно на строительных площадках, производства строительных материалов, нормотворческой деятельности, - перечислил он. - По каждому из направлений, которые входят в структуру строительного комплекса, обозначены основные приоритетные направления, которые мы планируем развивать. Безусловно, все это в тренде ситуации сегодня в стране - это импортозамещение, экспорт, цифровизация и актуальная на сегодняшний день тема упрощения в строительстве".