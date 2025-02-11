Актуальное интервью | Руслан Пархамович 11.02.2025

Станет ли квартира доступнее через 10 лет для белорусов? В Беларуси принята стратегия развития строительного комплекса до 2035 года. Какое будущее у стройотрасли, в проекте "Актуальное интервью" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.