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Актуальное интервью | Руслан Пархамович
11.02.2025
Станет ли квартира доступнее через 10 лет для белорусов? В Беларуси принята стратегия развития строительного комплекса до 2035 года. Какое будущее у стройотрасли, в проекте "Актуальное интервью" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
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