Промышленная кооперация и региональный потенциал: Беларусь и Вьетнам расширяют сотрудничество

Между Беларусью и Вьетнамом заложен прочный фундамент для развития многосторонних отношений: от экономики и торговли до гуманитарных проектов.

Комплексную ревизию договоренностей на высшем уровне позволил провести официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Социалистическую Республику. 29 октября акцент в работе белорусской делегации - на промышленную кооперацию и региональный потенциал.

Усиление стратегического партнерства

Хынгйен - одна из самых развитых провинций страны. От столицы Ханоя до одноименного в нашем понимании областного центра - всего около полусотни километров. В регионе ставят задачу наращивать темпы экономического роста. Упор - в том числе на промышленность.

Беларусь открыта к партнерству. За "успешными кейсами" далеко ходить не надо. В регионе действует совместное белорусско-вьетнамское предприятие с высокой локализацией. Около 10 лет назад договорились сотрудничать. Предприятие, работая в две смены, способно выпускать до 3 тыс. автомобилей в год. Налажена сборка различных моделей МАЗ.

В перспективе здесь может выпускаться и более широкая линейка отечественной техники. Как минимум интересны тракторы BELARUS. Опытные единицы покажут на ближайшей выставке.

Сотрудничество с регионами Вьетнама

Готовы в том числе привносить новые компетенции в регион, обучать инженеров. Предметно весь спектр вопросов обсудили с руководством провинции. Для председателя Народного комитета Нгуен Мань Куена Беларусь - страна, производящая большое впечатление. Ранее он уже был в Минске, о чем с теплотой и вспоминает. Личный опыт всегда позволяет найти новые точки соприкосновения. Их у Беларуси и Вьетнама более чем достаточно. От той же промышленности до сферы здравоохранения, в том числе в части поставок белорусских медикаментов.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Вьетнам сам не так уж много лекарственных препаратов производит. Наша же страна производит около 1 700 лекарственных препаратов. Это и по наименованиям, и по дозировкам. Поэтому сегодня нам есть что предложить. Вьетнамскую сторону интересовали и антибиотики, и противоопухолевые препараты, и многое другое - то, что мы можем предложить сегодня вьетнамской стране".

Для контактов на высшем уровне

Пожалуй, ключевое в работе во время нынешнего официального визита для белорусской делегации - комплексный взгляд на договоренности лидеров двух стран и полноценная ревизия возможных нерешенных вопросов. В проработке - визит Президента Беларуси во Вьетнам, и, кажется, почва для контактов на высшем уровне уже подготовлена.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Конечно, мы будем смотреть, как это реализовать и в какой период провести визит. Кроме того, заинтересованность вьетнамских коллег в развитии сотрудничества по конкретным торгово-экономическим направлениям, вероятно, предполагает, что мы также будем рекомендовать провести в ходе визита масштабный двусторонний бизнес-форум".

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Крепким фундаментом для экономических контрактов становится историческая память. Глава МИД Беларуси возложил венок к Монументу в честь советских специалистов, внесших вклад в обеспечение независимости и мира во Вьетнаме. Максим Рыженков также посетил обновленный Музей военной истории Вьетнама, в экспозиции которого - тысячи уникальных экспонатов и документов, рассказывающих о тяжелом пути государства к новому, независимому этапу развития, в котором Беларусь представлена надежным и проверенным партнером.