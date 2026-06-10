Прозрачно и выгодно для всех сторон - как новый законопроект изменит онлайн-торговлю в Беларуси

В Беларуси новый законопроект, касающийся онлайн-торговли, уже направлен на рассмотрение в правительство. Главная цель - сделать этот быстрорастущий сектор полностью прозрачным, выгодным для государства, бизнеса и потребителей. Об этом рассказала замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич в программе "Экономическая среда".

"Онлайн-торговля должна работать на страну. Соответственно, мы на сегодняшний день хотим, чтобы в первую очередь нерезиденты нашей страны, которые осуществляют онлайн-торговлю, были приземлены в части нашего законодательства. Это касается не только маркетплейсов, но и всех интернет-платформ, которые так или иначе приходят в нашу современную жизнь и диктуют, можно так сказать, свои условия ведения бизнеса", - подчеркнула замминистра.

Поэтому мы хотим, чтобы это было выгодно для государства, для бизнеса и для нашего потребителя. Светлана Короткевич

Особое внимание в законопроекте уделяется защите прав потребителей. "Сегодня у нас работает закон "О защите прав потребителей", и он в 100-процентном объеме распространяется на продавцов, которые работают на маркетплейсе. Да, есть нюансы, которые на сегодняшний день еще не урегулированы законодательством, но мы старались в этот законопроект положить многие предложения", - сообщила Светлана Короткевич.

Светлана Короткевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c38609-7a81-4889-bf7d-8c8a48077fc3/conversions/160c7702-95a3-470d-ab7d-60c66af400ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c38609-7a81-4889-bf7d-8c8a48077fc3/conversions/160c7702-95a3-470d-ab7d-60c66af400ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c38609-7a81-4889-bf7d-8c8a48077fc3/conversions/160c7702-95a3-470d-ab7d-60c66af400ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c38609-7a81-4889-bf7d-8c8a48077fc3/conversions/160c7702-95a3-470d-ab7d-60c66af400ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

В документе, по ее словам, затронуты сфера налогов, тема статистических данных, которые должны давать понимание, как развивается такой бизнес на территории страны. "Также мы определили критерии по монополизации того или иного субъекта, который оказывает влияние на развитие внутри страны всех сфер деятельности: как в торговле, так и в услугах", - добавила замминистра.

При подготовке документа специалисты тщательно изучили опыт других стран. "Мы отработали очень большое количество информации, отработали те направления, которые уже сформированы в тех или иных странах для защиты своего рынка. Изучили китайский, казахстанский, российский опыт, опыт людей, которые на сегодняшний день уже с этим (проблемами, связанными с онлайн-торговлей - прим. ред.) столкнулись", - рассказала Светлана Короткевич.