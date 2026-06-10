С января по май 2026 года было зафиксировано более 1,7 тыс. фактов мошенничества в онлайн-торговле

Количество интернет-магазинов растет, маркетплейсы расширяются. Мы все чаще совершаем покупки онлайн. И, к сожалению, иногда это может оборачиваться нарушением прав потребителя. О том, как избежать плохого сценария, рассказала замминистра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Светлана Короткевич в программе "Экономическая среда".

По данным МВД, мошенничество на торговых онлайн-площадках занимает второе место, уступая лишь телефонному. С января по май 2026 года было зарегистрировано более 1,7 тыс. фактов мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет 1,2 млн белорусских рублей.

И вот на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги при онлайн-шопинге. "Во-первых, нужно смотреть на проверенные сайты интернет-магазинов, изучать онлайн-пространство для того, чтобы понимать, есть ли вся информация для потребителя, которая необходима сегодня, чтобы продавец предоставлял её в рамках закона "О защите прав потребителей", - обратила внимание Светлана Короткевич.

Если мы говорим про маркетплейс, то нужно обязательно смотреть отзывы на этот маркетплейсе и отзывы об этом маркетплейсе в интернете. Светлана Короткевич

Она также подчеркнула, что должно настораживать покупателя: "Если товар по стоимости ниже, чем в среднем по стране, это уже подозрительно. И нужно посмотреть, что же на самом деле предлагает продавец. Посмотреть его контактные данные, посмотреть, как давно зарегистрирован субъект онлайн-торговли".