Работа от зари до зари: как хозяйства Беларуси настраиваются на рекордные показатели в урожае

В нынешнее время, когда политику все чаще диктует дефицит и санкции, зерно сродни золотовалютным резервам. Да и для Беларуси это вопрос не только продовольственной безопасности, но и заработка.

Аграрии всегда осторожны в прогнозах, но все же в нынешнюю кампанию идем с надеждой на большой урожай - в закрома рассчитывают заложить не менее 11 млн т зерна и в обязательном порядке обеспечить сохранность, переработку и продажу продукции.

Барановичский район

Несмотря на проливной дождь и пронизывающий ветер, начальник механизированного отряда ОАО "Барановичский райагросервис" Евгений Нестерович проводит финальную ревизию техники. Жатва в Барановичском районе была поставлена на паузу из-за погоды. Простой хоть и вынужденный, но не стал поводом для отдыха, наоборот, это время максимальной мобилизации, чтобы еще раз проверить каждый узел.

Для Евгения Нестеровича это первая уборочная кампания, поэтому экзамен серьезный - на кону стоит бесперебойная работа многотонных машин. В разгар жатвы ремонтники тоже будут в полях, их главная задача - оперативность.

"Мы закупили запчасти, все основные имеются - это ремни, узлы, агрегаты. У нас ненормированный рабочий день. Пока солнышко светит, до того и будем работать", - сказал Евгений Нестерович. На счету находится каждая единица, поэтому контролеры предупреждают: ни одно звено в цепочке не должно подвести. Барановичский райагросервис является не только скорой технической помощью. Там всячески стараются поддерживать хозяйства - начиная подготовкой почвы и заготовкой кормов и заканчивая уборкой зерновых.

Агрокомбинат "Мир" в советское время упоминался в учебниках как пример ведения сельского хозяйства. Гигантский животноводческий комплекс гремел на весь СССР, и сейчас это предприятие является одним из крупнейших и стабильных не только в Брестской области, но и в стране. Площадь зерновых культур там составляет свыше 6 тыс. га. А чтобы вовремя и качественно доработать поступающий с полей урожай, требуется мощное зерносушильное хозяйство. В нынешнюю жатву в распоряжении хлеборобов поступит и новый комплекс.

Андрей Щеглик, заместитель гендиректора агрокомбината "Мир":

"Данный объект готов на 97 %. Уже начинаются пусконаладочные работы. Мы уже начали уборку озимого ячменя. Пока выходит 51 ц/га, это плюс 5 ц к 2025 году. Планируем получить валовый сбор не менее 32 тыс. Это будет, если сравнить с 2025-м, плюс 2,5 тыс. Поэтому данный комплекс нам необходим как воздух".

Рогачевский район

От зари до зари трудится четвертый агросезон старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Рогачева Дмитрий Полевиков, сменяя на время отпуска форму инструктора-спасателя МЧС на экипировку комбайнера. Он подставляет плечо хозяйству "Дворец" (это филиал ОАО "Селекционно-гибридного центра "Заречье"). Да, сначала было непросто, вспомнил Дмитрий, но вместе с хлеборобами на полях он находится до конца.

Дмитрий Полевиков

"Мой рабой день начинается со ступенек. Утром пришел, открыл дверь комбайна. Машина у меня не новая, но достойная, она уже в строю 11-й сезон. У меня отец из агрогородка Дворец, и я вырос здесь. Попросили помочь - помогаю, не отказываю", - рассказал о себе Дмитрий Полевиков.

В хозяйстве приступили к уборке озимого ячменя. Культура подошла в срок, влажность зерна оптимальная, поэтому в работе задействована вся техника, и пока погода благоволит, медлить с уборкой нельзя.

Фронт работы у хозяйства, по меркам района, относительно небольшой - под зерновые отведено 990 га. Аграрии намерены убрать свои площади максимально оперативно, и если позволит погода, то и протянуть руку помощи соседям, ведь взаимовыручка всегда приветствуется. К слову, вклад хлеборобов Рогачевского района в общий каравай весьма неплохой - в закрома планируют заложить 92 тыс. т зерна.

Сейчас сельское хозяйство Беларуси работает на высоких оборотах. Где-то уже идет уборочная, где-то - только вот-вот начнется. Ведется параллельно и кормозаготовка. Словом, жатва - время особое для формирования продуктовой подушки безопасности, и сейчас нет времени медлить. Большинство хозяйств такой ритм подхватили - техника находится на линейке готовности, а экипажи настроены на результат.

Что фиксируют сотрудники КГК в ходе проверок во время уборочной-2026. Почему малейшие просчеты и недочеты в уборке недопустимы. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".

Главное фото: sb.by