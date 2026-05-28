Опоздал на неделю - получил солому: почему в заготовке кормов не бывает мелочей

20 тыс. т сенажа и 30 тыс. т силоса - такие планы на этот сезон в хозяйстве ОАО "Агро-Мотоль", где накормить нужно 5,3 тыс. буренок. Сбалансированный рацион из трав обеспечит иммунитет животных на всю зиму.

На поле посеяна вика озимая, рожь, люцерна, клевер и злаковые компоненты. Но для получения хорошего урожая обязательны подкормки, а влажность сенажной массы должна быть около 55 %.

Это только на первый взгляд кажется: что сложного? Скосили траву и сгребли в кучу. Однако в современном агропромышленном комплексе это не просто косьба, а сложный технологический процесс заготовки сенажа, силоса и сена.

"Корове нужны травянистые корма, волокно и концентраты с белком. Основу составляют сенаж, силос, который надо заготовить, ведь по-другому молоко не произведешь. А оно сейчас является основным экспортным продуктом сельского хозяйства", - объяснил директор ОАО "Агро-Мотоль" Вячеслав Каштальян.

Первыми идут косилки. Далее грабли формируют ровные волки, а кормоуборочные комбайны подбирают подвяленную массу, измельчают ее и отправляют в прицепы. Грузовики с полными прицепами спешат заполнить траншеи. Медлить нельзя, ведь стоит опоздать на неделю - и вместо питательного корма получится обычная солома, богатая клетчаткой, но бесполезная для высоких удоев. Мелочей в этом деле нет - даже незначительные на первый взгляд нарушения могут привести к серьезным потерям.

На Витебщине к косовице приступают чуть позже. Пока на мехдворе хозяйства ОАО "Коханово-Агро" слышны ритмичные удары молотков - механизаторы устраняют последние неполадки перед выходом в поле.

В Толочинском районе занимаются заготовкой кормов 9 хозяйств. В основном делают ставку на клевер.

Олег Колосовский, главный агроном "Коханово-Агро":

"Пока еще идет фаза стеблевания, нет начала бутонизации. Когда клевер войдет в фазу бутонизации, приступим к кошению раздельным способом - косим, вялим, сгребаем валки и заготавливаем сенаж. Получается быстрый, экономный, бесплатный белок. Меньше уходит затрат на комбикорма, если все вовремя убрать".

Запасы рассчитываются так, чтобы кормов хватило до нового урожая. Также буренки лакомятся зеленью на свободном выгуле, затем поле обязательно скашивается для нового роста травы.

Ценной культурой считается клевер. Но, по словам замначальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома Оксаны Красовской, немало посеяно и люцерны - 800 га со второго и первого года сева. В 2026 году планируется высеять еще 610 га люцерны. Это также позволит обеспечить заготовку корма.

В кормах ценно не только количество, но и качество. Важны все этапы - от уборки растений в оптимальные сроки до технологически правильного укрытия. Не зря говорят: что у коровы на языке, то и в молоке.

Как составляют зеленое меню для буренок. Что растет на полях безхозяйственности. Почему зеленая жатва - стратегическая задача, ответили в новом выпуске проекта "На контроле Президента".