Расскажем о передовиках уборочной-2026

В Беларуси уборочная активными темпами приближается к завершению. Жатва - это, безусловно, время упорного труда, но также и рекордов как общереспубликанских, так и личных.

Расскажем о передовиках уборочной и тех, чей труд отмечен наградами.

Успехи белорусских аграриев

Около 8 млн 400 тыс. тонн зерна (с учетом рапса) уже собрано по стране. Это почти на миллион больше прошлогоднего показателя. Поэтому уборочная кампания идет с опережением прошлогоднего графика.

Но, безусловно, главный ресурс на полях - это люди. За каждой цифрой, за каждым достижением стоят наши белорусские труженики. Ведь в этот общий успех вносят вклад все - от машинистов-комбайнеров, водителей и операторов зерносушильных комплексов до поваров, механиков и диспетчеров. Каждый на своем участке формирует наш общий каравай. Конечно, нелегкий труд на жатве всегда оценивают по достоинству.

В Слуцком районе за преданность делу и высокие производственные показатели заслуженные награды получили настоящие герои жатвы. Водитель Алексей Ананич, перевезший 5 тыс. тонн зерна, и экипаж комбайнеров 4000-ов Александр Скрыган и Богдан Мидюк.

Алексей Ананич, водитель ОАО "Исерно":

"11-й сезон уже на уборке участвую. И в хозяйстве работаю тоже 11-й сезон. Семейная династия. Отец был трактористом, а я уже водителем".

"На сегодняшний день наша уборочная кампания подходит к финишной точке. 97 % зерновых колосовых в области уже убрано. То есть буквально два погожих дня позволят нам окончить данные процессы. Что касается результатов, конечно, сегодня приятно принимать участие в поздравлении наших 4-тысячников. Их у нас на сегодняшний день 2. 2 комбайнера подходят у нас, и комбайнер и перевозка зерна подходят к рубежу 6 тыс. У нас около десятка есть трехтысячников, а уже 2 тыс. и 1 тыс. сложно, честно говоря, и сосчитать. Поэтому результаты есть. Хочется сказать этим людям спасибо за их работу. И пожелать в дальнейшем перейти плавно в посевную кампанию, которая делает задел под урожай 2027 года", - прокомментировал Александр Кохан, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области.

Регионы Минщины ставят рекорды по намолотам. Так, Слуцкий район уже преодолел планку в 200 тыс. тонн собранного урожая. В целом по Минской области убрано около 97 % площадей, намолочено свыше 2,2 млн тонн зерна с учетом рапса. Напомним, что общий вес каравая страны в этом году с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 млн тонн.