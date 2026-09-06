В Беларуси общая протяженность сетей газоснабжения превышает 68 тыс. км

Газовая инфраструктура охватывает практически всю Беларусь. Общая протяженность сетей газоснабжения в стране превышает 68 тыс. км. Газом обеспечены более 83 % квартир. Для транспорта также работает сеть из 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Магистральную часть системы составляют более 7,9 тыс. км газопроводов. Ее работу обеспечивают 13 компрессорных станций. Для хранения газа используют 3 подземных хранилища.

В топливном комплексе используют и местные ресурсы. Один из них - торф, который добывают и перерабатывают в Беларуси. Общие залежи оцениваются примерно в 2,4 млрд т. В 2025 году в стране добыли около 1,8 млн т торфа. Примерно 800 тыс. т пошло на производство топливной продукции. Еще почти 200 тыс. т пришлось на продукцию другого назначения. Белорусский торф используется не только внутри страны. Почти треть нетопливной продукции в 2025 году отправили на экспорт.

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