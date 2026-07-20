В передовом хозяйстве "Остромечево" ставку делают на рапс: как Брестчина идет к рекордному урожаю

В Брестской области в 2026 году нацелены собрать около 2,3 млн т зерновых и зернобобовых. Несмотря на сюрпризы погоды, аграрии планируют прибавить к прошлогоднему показателю и стремительно преуспевают в этом направлении.



Высокие цифры уже зафиксированы в Пружанском, Жабинковском и Столинском районах. В передовом хозяйстве "Остромечево" на Брестчине ставку делают на рапс.

Культура уже подходит к полному созреванию. Вся техника предприятия "Остромечево", а это 16 единиц, сосредоточена на сборе культуры.







Молодой механизатор Ярослав

Молодой механизатор Ярослав в поле с самого утра. Это уборочная кампания для него первая, но в деле он не новичок и к тому же из династии тружеников полей. Свое дело знает, а главное - любит.

С начала уборки погода не раз нарушала планы аграриев: то долго ждали осадков, то пережидали дожди. Массовая жатва в самом разгаре. На очереди - рапс. У Брестской области уже позади больше половины площадей. В первую очередь убирают участки, попавшие под засуху. В хозяйстве "Остромечево" убрано 200 га.

Рапс - стратегическая культура

Рапс здесь стратегическая культура - всех площадей более 1,5 тыс. га. Поголовье скота тоже немаленькое, белковая пища для животных находится в приоритете. Поэтому и трудятся, как погода позволяет. От осадков до осадков. Но жаловаться не приходится, ведь уборка - самая любимая пора у тех, кто в деле разбирается.

Эффективная работа аграриев Брестчины

Несмотря на то, что регион оказался под влиянием не самых благоприятных погодных условий в мае-июне (шли дожди, а потом жара проверяла на прочность), аграрии Брестчины ставят для себя высокую планку. Задача - выйти на 2,3 млн т зерновых и зернобобовых. Такие цифры озвучил губернатор Петр Пархомчик во время недавнего доклада главе государства Александру Лукашенко.

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Ход уборочной кампании и ситуация в сфере сельского хозяйства в регионе стали его основными темами. В Брестской области уже завершили уборку озимого ячменя и приступили к уборке озимого рапса. Урожайность выше прошлогодней.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Президента интересовала эффективность работы сельского хозяйства в целом. В январе - июне динамика роста составила 105,3 %. По молоку цифры впечатляющие. Мы растем уже четвертый год подряд, сохраняется динамика в пределах 105,5 %. За первое полугодие валовое производство молока составило 1 млн 304 тыс. т в Ивановском и Брестском районах".

Всего в первом регионе на жатве задействовано около 5 тыс. человек. Все основные силы - люди и техника - работают на результат. Понимают, от каждого зависит продовольственная безопасность не только области - страны в целом.