В плюсе на 5 млрд долларов - такой эффект белорусской экономике дало импортозамещение

Более 3 тыс. наименований самых разных товаров будет выпущено в Беларуси в рамках импортозамещения. Об этом заявил первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью"

Гость проекта обозначил, что важным фактором экономики в Беларуси являются инвестиции. "Положительный момент здесь заключается в том, что больше 40 % (ближе даже к половине всех инвестиций) - это инвестиции в машины и оборудование. Также мы активно реализуем интеграционные проекты - у нас их больше 20", - констатировал первый замминистра экономики.

Андрей Картун:

"Работа по выпуску импортозамещающей продукции продолжается, мы о ней не забываем. На этот год ставим такую рекордную планку для себя по выпуску импортозамещающей продукции: больше 32 млрд долларов в эквиваленте. Причем здесь задействованы абсолютно разные формы собственности - более 2,7 тыс. предприятий. На выходе мы видим, что в рамках импортозамещения будет выпущено более 3 тыс. наименований самых разных товаров".

Какие результаты Беларуси дал запуск инвестиционного цикла Министерство экономики Беларуси заявляло, что ВВП страны растет темпами выше среднемировых. А что дает такой устойчивый рост, рассказал первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью" 25.09.2024 19:19