ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В плюсе на 5 млрд долларов - такой эффект белорусской экономике дало импортозамещение

В плюсе на 5 млрд долларов - такой эффект белорусской экономике дало импортозамещение

Более 3 тыс. наименований самых разных товаров будет выпущено в Беларуси в рамках импортозамещения. Об этом заявил первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью"

Гость проекта обозначил, что важным фактором экономики в Беларуси являются инвестиции. "Положительный момент здесь заключается в том, что больше 40 % (ближе даже к половине всех инвестиций) - это инвестиции в машины и оборудование. Также мы активно реализуем интеграционные проекты - у нас их больше 20", - констатировал первый замминистра экономики.

Андрей Картун:

"Работа по выпуску импортозамещающей продукции продолжается, мы о ней не забываем. На этот год ставим такую рекордную планку для себя по выпуску импортозамещающей продукции: больше 32 млрд долларов в эквиваленте. Причем здесь задействованы абсолютно разные формы собственности - более 2,7 тыс. предприятий. На выходе мы видим, что в рамках импортозамещения будет выпущено более 3 тыс. наименований самых разных товаров".

Какие результаты Беларуси дал запуск инвестиционного цикла

Какие результаты Беларуси дал запуск инвестиционного цикла

Министерство экономики Беларуси заявляло, что ВВП страны растет темпами выше среднемировых. А что дает такой устойчивый рост, рассказал первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун в "Актуальном интервью"

"Как измерить этот условный эффект? Это положительное сальдо. Если бы мы ничего не делали, не производили никакой продукции, то мы бы покупали по импорту на 5 млрд долларов больше", - сделал вывод Андрей Картун.

импортозамещениеАктуальное интервью

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все