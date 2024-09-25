Актуальное интервью | Андрей Картун 25.09.2024

О ключевых аспектах текущего состояния экономики Беларусь рассказал первый заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей Картун. • Основные факторы, способствующие росту ВВП Беларуси • Какие локомотивы экономики остаются ключевыми на сегодняшний день? • Как происходит модернизация производств и какие инвестиции в это вкладываются? • О текущих трендах в секторе IT и его влияние на экономику