В посольстве рассказали, как белорусскому производителю правильно зайти на китайский рынок

При продвижении белорусской продукции на китайский рынок особых подводных камней нет - главное знать требования законодательства и учитывать местную специфику. Об этом рассказал старший советник Посольства Беларуси в Китае Дмитрий Березовский в проекте "В эфире Китай".

По его словам, успех во многом зависит от подготовки экспортера. "При продвижении белорусской продукции на китайском рынке подводных камней как таковых нет. Есть определенные требования китайского законодательства, китайская специфика, которую просто нужно знать нашим белорусским экспортерам", - отметил Дмитрий Березовский.

Первый шаг - изучить предпочтения китайских потребителей. "Нужно изучить, что сегодня есть на китайском рынке, какая продукция. И с учетом этого состава, с учетом тех вкусовых предпочтений, которые там есть, предлагать уже свой продукт. Возможно, немного модифицировав его под китайские предпочтения", - пояснил он.

Второй важный этап - знакомство с требованиями законодательства. "В первую очередь речь идет о нормативной базе главного таможенного управления. Нужно посмотреть, какие документы регулируют импорт той или иной продукции, планируемой к поставке. В данном случае и посольство готово оказать любое содействие, чтобы предоставить информацию по той или иной продукции", - подчеркнул дипломат.

quote А дальше работают уже рыночные механизмы и продвижение продукции. Здесь уже должна быть активная позиция нашего экспортера в участии в специализированных мероприятиях, выставках, которые проходят в Китае. Дмитрий Березовский

"Важна подготовка соответствующих коммерческих предложений на китайском или английском языках для представления потенциальным покупателям, китайским импортерам, наличие образцов продукции в Китае. Это важно для первого знакомства любого китайского трейдера с нашей продукцией", - сказал Дмитрий Березовский.

Особую роль он отвел участию в китайских выставках. "Хотел бы сказать, что китайские выставки, тем более выставки международного формата, достаточно эффективная площадка для продвижения продукции, для налаживания новых контактов, связей с китайскими трейдерами. Таких выставок в Китае несколько. По крайней мере, могу обозначить ключевые выставки международного формата для продукции сельскохозяйственного назначения, продуктов питания: это выставка в Шанхае CIIE - ежегодно проходит в ноябре, выставка SIAL Shanghai - проходит в Шанхае в мае, выставка в Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - обозначил дипломат.

Также, как отметил он, есть иные мероприятия в каждой провинции Китая: "Торгово-инвестиционные форумы, торгово-инвестиционные ярмарки, куда мы также приглашаем активно участвовать наши белорусские компании в связи с тем, что любая китайская провинция, если брать по численности населения, это страна, что уже гарантирует достаточный спрос для нашей продукции".

Таким образом, по словам Дмитрия Березовского, выход на китайский рынок требует изучения местных предпочтений, знания законодательства, активной выставочной работы и подготовки коммерческих предложений, а посольство готово оказывать экспортерам необходимое содействие.