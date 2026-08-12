"Мост китайского языка" - как в Беларуси проходит подготовка к международному конкурсу

Белорусско-китайское сотрудничество развивается всесторонне с акцентом на качество и результат. И одним из таких результатов стал всемирный конкурс "Мост китайского языка". Подробнее о нем рассказали в проекте "В эфире Китай".

Ежегодно конкурс объединяет несколько тысяч знатоков китайской культуры и традиций со всей Беларуси. А уже лучшие представляют нашу страну в финале, который проходит в Пекине.

Идеальный тандем выпускницы Белорусского государственного университета иностранных языков Ксении Касперской и старшего преподавателя вуза Сунь Сяоциня помог достичь высоких результатов. Девушка стала одной из лучших в национальном этапе международного конкурса "Мост китайского языка" в Беларуси.

Ксения Касперская:

"Участвовать активно в конкурсах я начала где-то на третьем курсе, а в "Мосте китайского языка" начала только в прошлом году. Мне понравилось, подумала, буду готовиться год, и начала. Я просматривала задания предыдущих лет, а их очень много, больше 2 тыс. И я связалась с преподавателем Института Конфуция нашего университета. Он давал мне дополнительные материалы. И в свободное время я еще читала учебники по истории и культуре, по которым занимаются китайские дети".

Подготовить сильную команду знатоков китайского языка - задача не из легких. Преподаватели делают упор на старания, качество знаний и результат. К каждому участнику конкурса применяется индивидуальный подход, чтобы построить свой мост к победе.

"У каждого студента, конечно, есть свои сильные стороны. У Ксении она заключается в том, что она яркая, светлая и открытая. По-китайски говорит очень бегло и при этом имеет глубокие знания в области китайской культуры. Поэтому мы выбрали для нее творческий номер, связанный с говорением. Китайские комические диалоги, так называемые сяншэн и скороговорки, - обозначил старший преподаватель кафедры теории и практики китайского языка БГУИЯ Сунь Сяоцинь. - Хотя, конечно, есть и множество других вариантов для подготовки творческого номера, но мы выбрали именно этот".

Беларусь и КНР усиливают сотрудничество между университетами. Дополнительный импульс дают образовательные конференции, форумы и фестивали. Лучшим представителям дается бонус - возможность отправиться на академическую практику по обмену.

Сегодня в Беларуси язык поднебесный изучают с 3 по 11 класс практически во всех учреждениях образования. Китайский язык ежегодно выбирают для изучения более 5 тыс. студентов и школьников.