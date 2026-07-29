Что посмотреть в Шанхае: 3 локации, которые превратят вечер в городе контрастов в кино

Шанхай - город-контраст, и лучше всего он раскрывается после заката солнца. Если у вас есть всего один вечер в этом городе, проведите его именно так: закат - на набережной Вайтань, центр вечера - в неоновых джунглях Нанкин Роуд (Наньцзинлу), а финальный аккорд - на 118-м этаже третьей по высоте башни мира.

Этот маршрут считается классикой шанхайского туризма, но в проекте "В эфире Китай" подсказали пару лайфхаков, как избежать очередей, когда лучше прийти и какой транспорт выбрать, чтобы успеть абсолютно все.

Нанкин Роуд

Начать прогулку лучше на одной из самых оживленных улиц мира, Нанкин Роуд. Это главная торговая улица Шанхая, добраться к которой максимально удобно - к услугам туристов такси, метро или арендованные велосипеды. По выходным там очень многолюдно, поэтому самым оптимальным решением будет прийти сюда вечером в будние дни, когда зажигаются неоновые огни, царит особая атмосфера, которую дополняют исторические здания, универмаги, бутики и китайские ресторанчики.

Путь может стартовать с Народной площади в сторону набережной Вайтань. Эта улица была проложена еще в 19 веке как небольшая тропинка до ипподрома. После открытия порта она стремительно превратилась в центр международной торговли.

Одна из самых эффектных фотолокаций - набережная Вайтань. Находится она недалеко от Нанкин Роуд, нужно буквально пройти через дорогу. По вечерам тут открывается прекраснейший вид.

Телебашня ("Восточная жемчужина")

Телебашня ("Восточная жемчужина") - одна из главных достопримечательностей района Пудун и, пожалуй, один из самых узнаваемых символов современного Шанхая. По вечерам для туристов здесь устраиваются световые шоу.

Набережная реки Хуанпу является настоящим музеем мировой архитектуры. На одном берегу разместились десятки зданий исторической застройки в различных стилях - от готики до неоклассицизма. А на другом - современный район Пудун.

Добраться на другой берег можно различными путями. Для любителей необычных способов пересечь Хуанпу можно на подземном аттракционе. Это дороже, чем на метро, однако быстрее - всего за пару минут. Вариант выигрышен еще и месторасположением начальной и конечной точек.

Подземный аттракцион в Шанхае

Шанхай Тауэр

Третья локация - Шанхай Тауэр (более известная как Шанхайская башня). Чтобы найти вход на обзорную площадку, придется немного побродить, но оно того стоит. Билеты лучше забронировать заранее. Это, кстати, можно сделать онлайн.

Шанхайская башня - третья в мире по высоте. Ее опережает только башня в Куала-Лумпуре и в Дубае. Чтобы добраться на самый верх, придется дольше постоять в очереди-лабиринте перед лифтом. Далее необходимо отправиться на 118 этаж, куда домчит один из самых быстрых лифтов в мире со скоростью до 20,5 м/с. Перед вами раскроется вид на весь Шанхай, реку Хуанпу и историческую набережную Вайтань.

Увидеть своими глазами прошлое и будущее одного из самых известных городов мира приходят китайские и иностранные туристы. Несмотря на все трудности, подняться на Шанхай Тауэр и увидеть вечерний город своими глазами с такой высоты - отличное завершение вечерней прогулки по Шанхаю.

Главное фото: magnific.com