На Солнце произошла новая вспышка - самая мощная с начала 2025 года

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Ученые зафиксировали самую мощную в этом году вспышку на Солнце, сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

"На Солнце прямо сейчас вторая вспышка X класса. Балл вспышки X2.7. Это самая крупная вспышка текущего года", - сказал он.

Накануне на Солнце произошла первая за полтора месяца вспышка максимального класса Х. Новый взрыв произошел не в той же активной области, а на другом краю Солнца, уточнил ученый. По его словам, это может говорить о системном росте активности в масштабах звезды.

"От линии Солнце - Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы планету может задеть - ориентировочно в пятницу. Максимум излучения зарегистрирован примерно в 11:20 по Москве", - добавил руководитель лаборатории.

Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле. Их мощность оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 - сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень - G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.