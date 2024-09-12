Анатолий Маркевич рассказал, какая заработная плата у работников сферы культуры в Беларуси

Чем мотивируют специалистов, чтобы они приходили работать в учреждения культуры. Сколько получают такие работники. Вышла ли заработная плата на новый уровень. На вопросы ответил в "Актуальном интервью" министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Пока еще мы не можем сегодня похвастаться высокими заработными платами. Но мы движемся в направлении повышения. Буквально за два года надбавка за работу в сфере культуры увеличилась (изначально она была на уровне 16 %) до 30 %, а вот в 2025 году ожидается, что надбавка за работу будет составлять 64 %. Здесь много слагаемых успеха. Анатолий Маркевич

Из таких слагаемых министр, во-первых, выделил возможности бюджета: "Мы очень плотно работаем по этому вопросу с правительством Беларуси, и есть абсолютная поддержка".

Во-вторых, это наличие материальной базы, которая создавалась на протяжении десятилетий: "Благодаря ей сегодня каждый руководитель может умело ею воспользоваться и принести пользу для окружающих, и в то же время заработать деньги".

Эксперт также отметил, что средняя зарплата в сфере культуры в 2021 году составляла 780 белорусских рублей, а в конце 2024 года ожидается, что она будет составлять где-то 1375-1400 белорусских рублей. "Но все равно это еще 60 % от средней заработной платы по стране. Поэтому, назвав данные подходы, я уверен, что в динамике будем прирастать. Тем более опыт театральной деятельности показал, что он успешен. Кстати, мы ввели паритет для концертных организаций, хотим впоследствии и проявить больший интерес к музейному сообществу", - поделился информацией министр культуры.