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День работников культуры | Cтроительство Национального исторического музея

13.10.2024

Маркевич: если мы работаем сами по себе - это проблема. Смотрите "Актуальное интервью" с Министром культуры Беларуси. - Сколько работников культуры в Беларуси и есть ли дефицит в кадрах? - Какая средняя зарплата сотрудников? - На каком этапе строительство Национального исторического музея?

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День работников культуры | Cтроительство Национального исторического музея