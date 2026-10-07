Без "кирпичей" и с консультантами: как Хабаров выбирает проекты и готовится к роли

Выбор роли для актера складывается не только из гонорара: важны живые диалоги, характер героя, мысль фильма и собственная подготовка, которая должна занимать большую часть работы над образом. Об этом рассказал заслуженный артист Российской Федерации Антон Хабаров в "Актуальном интервью".

По его словам, составляющих удачного проекта несколько. "Чтобы это был не просто фильм для того, чтобы что-то сделать. Должны быть хорошие диалоги, где нет "кирпичей". "Кирпич" - это, в нашем понимании, огромные тексты, когда тебе приходится что-то объяснять. Это сразу не очень хороший сценарий. Должен быть интересный человек, у которого есть интересное прошлое, интересные задачи, интересные проблемы. А главное, какую мысль несет весь этот фильм. Например, с "Казановой" все понятно: очень доброе, очень хорошее, приключенческое и светлое кино, которое оставляет светлые чувства", - отметил Антон Хабаров.

Сам он уже устал от криминальных сюжетов: "Я, честно говоря, уже устал сам смотреть про бандитов и про преступников. Мне это надоело. Может быть, у кого-то другое мнение. Но мне всегда хочется смотреть какие-то легкие и очень светлые истории, которые несут что-то доброе людям".

Также, по его мнению, обязательно должны быть консультанты по эпохе, костюмам и так далее. "Если нет консультантов, я их беру сам за свои средства. У меня всегда есть человек, который меня консультирует по той или иной профессии. Сейчас я, например, играю человека, любящего Индию. Посмотрел кучу фильмов про йогу, позвонил знакомым йогам, спросил, как они дышат. Есть куча нюансов. В общем, задача заключается в том, чтобы человек, который включил телевизор, сразу понял, что Хабаров играет йога какого-то", - пояснил он.

Основную же работу над ролью Антон Хабаров относит не к съемочной площадке. "Есть такая книга Бориса Захавы (это ученик Вахтангова). Там говорится о домашней работе актера над ролью. Мне кажется, что сейчас многие эту работу игнорируют, она должна составлять 90 %. А здесь (на съемочной площадке - прим. ред.) должно быть только 10 % работы", - подчеркнул артист.

"Моя миссия, если можно так сказать, качественно выбирать сценарий и стараться работать в интересных проектах. Это не так просто, потому что сценариев присылают много, и мне от многого приходится отказываться - от 90 %. Но у меня все-таки семья, дети, которым не объяснить, что папа ищет настоящее искусство. Поэтому тут надо совмещать, много приходится работать. И в первую очередь я говорю не только о духовном, но и о материальном. Потому что я отец, мне нужно обеспечивать свою семью", - заключил Антон Хабаров.