"Таланту пробиться тяжелее": Хабаров высказался о молодых артистах и актерском возрасте

Хорошего актера стоит судить по работе в театре, а не в кино. Такое мнение высказал заслуженный артист Российской Федерации Антон Хабаров в "Актуальном интервью".

"Артисту, который не работает в театре, сложно работать в кино, потому что все, что я, например, в "Казанове" играю, то количество образов, это все театральные наработки. Дело в том, что над одной сценой мы трудимся в целом час. В театре бы я трудился над этой сценой и еще шестью, которые у меня есть в спектакле, около четырех месяцев. То есть совершенно другой отбор, совершенно другой подход, ты верхние слои снимаешь и докапываешься до самой сути. Это очень архаичная, тяжелая работа", - обозначил артист.

quote Актер рождается только в театре. И призываю многоуважаемых зрителей судить артистов все-таки по работе в театре, а не в кино. В кино редко бывает хороший материал. Антон Хабаров

Талантливую молодежь он видит, но путь к признанию у нее не самый короткий. "Мне нравятся молодые артисты, они есть. Вопрос в том, что таланту просто пробиться тяжелее. Люди, не обладающие большим талантом, из-за замещения обладают другими хорошими качествами. Они пробиваются быстрее, они умеют входить в контакт с другими людьми. Это очень тонкие вещи. Но талантливых людей у нас много, и молодежи талантливой много. Я в этом абсолютно уверен. Я не на той стороне, которая ругает молодежь. Артистов талантливых, режиссеров много. Просто всегда надо их найти", - подчеркнул артист.

Отдельная задача, по его мнению, - дойти до возраста, в котором роли становятся весомыми. "Не все доходят до именно актерского возраста. Мужской актерский возраст - где-то 45 лет. Даже если мы посмотрим наших советских любимых артистов, мы что скажем? Вот молодой Даль или какой молодой Тихонов. Потому что все их лучшие роли приходятся на 45 лет. А сохранить себя в этом возрасте - это большая задача и большой труд", - заключил Антон Хабаров.

Таким образом, по оценке заслуженного артиста, актер формируется месяцами работы над спектаклем, а не часом на съемочной площадке. И сейчас талантливых молодых людей тоже много, но их нужно найти.