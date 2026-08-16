Фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" собрал 50 тыс. гостей

"Зов Полесья" откликнулся в сердцах 50 тыс. гостей. Фестиваль этнокультурных традиций охватил территорию Национального парка "Припятский", и там было где душе разгуляться - спеть, сыграть, найти "цмока" и даже научиться плести лапти. Неравнодушные к истории ехали из Витебска, Несвижа, Солигорска, даже из Москвы и Курска.



Семьями, не спеша, люди прогуливались по живописному берегу Лясковичей. Любовались и самоткаными гобеленами, и сплетенными "пауками". Но больше восхищал ручной труд и легенды полешуков, что передаются из поколения в поколение. Народные умельцы - хранители полесской истории - давали мастер-классы больше десяти часов.

И лилась песня, словно Припять. Да и еще и так чисто, многоголосно! Полешукам никакая фонограмма не нужна. Так запевали их бабушки.

Радушно встречали на полесских подворьях Гомельской области. Солировать брались женщины. Буквально оживали судьбы именитых белорусок, что в свое время вершили судьбу полесского края.

Play "Тут душа отдыхает": гости "Зова Полесья" - о природе, людях и возвращении к истокам Фестиваль этнокультурных традиций в агрогородке Лясковичи вновь собрал гостей со всей Беларуси и из-за рубежа

Душа нараспашку была в хате полешуков на 9 гектарах - такую территорию охватил 9-й фестиваль этнокультурных традиций. Играли батлейку, делились кулинарными традициями, показывали аутентичные обряды.

Этномарафон, в котором можно стать ближе к магии Полесья, длился до сумерек.