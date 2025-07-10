"Отличный старт и мурашки по телу". Звезды о песне Насти Кравченко для "Интервидения-2025"

На торжественном открытии "Славянского базара в Витебске" разрешилась долгожданная музыкальная интрига - "Мотылек" полетит от Беларуси на "Интервидение". 10 июля состоялась премьера песни Насти Кравченко.

Настя Кравченко презентовала песню для "Интервидения" на "Славянском базаре" (видео) Сцена "Славянского базара" стала первой площадкой, где прозвучала песня певицы Настя Кравченко, с которой она представит Беларусь на "Интервидении-2025" 12 часов назад

"Мотылька" выпустили в свет софитов в Летнем амфитеатре фестивального Витебска - на самой престижной концертной площадке в СНГ. И, кажется, от этого он обрел еще больше мощи. Для Насти Кравченко, кумира молодых, этот дебют в авторстве не просто слова, а целый манифест о ее силе. Вопреки самокритике, неудачам, внутренним конфликтам рассказ о том, как закалялась сталь характера, сложила в стихи. Исполнительница рассказала, почему так названа песня.

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Настя Кравченко, представитель Беларуси на Международном конкурсе "Интервидение-2025": "Мотылек ассоциируется с перерождением из гусеницы в бабочку. В нашем случае "Мотылек", потому что это более музыкально ложилось, чем "Бабочка". Это мотылек, который летит на свет, который стремится к чему-то высокому, к чему-то великому. И мне кажется, что это очень похоже на мою историю: девочка, которая в какой-то степени немножко пряталась за париками 4 года назад, сейчас выпорхнула, повзрослела и потихонечку превращается в прекрасную бабочку".

Послание о том, как преодолеть любые трудности, зашифровал в эмоциональную балладу Николай Сосин. Композитор и музыкальный продюсер телевизионного шоу "Х-Фактор" и "Фактор.by" разглядел новую грань в Кравченко.

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"Честно скажу, что ни в одну композицию, исполненную мной, я не вкладывала столько энергии, столько силы, столько души, как сейчас. Поэтому я немножко в прострации, теряюсь в словах, теряюсь в мыслях. Но я безмерно счастлива! Огромная благодарность витебской публике за такой теплый прием", - с восторгом отметила Настя Краченко.

В кулуарах оценили премьеру звезды, а для Насти еще и крестные родители в шоу-бизнесе - наставники первого сезона "Х-Фактора".

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Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси: "Она полностью соответствует Насте, потому что полна жизни и энергии, как и сама Настя. Песня формата как раз-таки международных конкурсов, потому что по гармонии очень широкая и очень современная".

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Ольга Бузова, певица, телеведущая, наставник талант-шоу "Фактор.by" (Россия): "Я слежу за развитием ее музыкальной карьеры, потому что Настя не просто была участницей шоу "Фактор.by". Для нее сцена - это ее жизнь. Она была юной исполнительницей, а сейчас это готовый, зрелый, несмотря на юность, исполнитель, который уверенно держится на сцене. Она шикарно работает с балетом, она шикарно поет. У нее все получается, все ее мечты сбываются. Ее поддерживают родные, друзья, ее поддерживает Беларусь. Я говорю, и у меня мурашки по телу. Это отличный старт на таком уровне! И я просто желаю ей не останавливаться и продолжать дальше идти по ее музыкальной карьерной лестнице".