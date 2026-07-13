Светлана Авдеева: "Славянский базар" - творческий трамплин для артистов

Руководитель отдела международного сотрудничества Дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Светлана Авдеева в "Актуальном интервью" поделилась, поддерживает ли связь дирекция фестиваля с конкурсантами разных лет.

Многие из них уже выросли и стали знаменитыми артистами, звездами, но в их послужном списке навсегда останутся лауреат или обладатель Гран-при фестиваля "Славянский базар в Витебске". Сегодня эти артисты могут быть уже членами жюри.

"Отрадно, что они тепло и с гордостью вспоминают старт своей карьеры, которая началась с Летнего амфитеатра "Славянского базара". Всегда и сам испытываешь чувство гордости, что их творческий трамплин связан с фестивалем", - отметила гостья интервью.

Она также рассказала, что в ходе самого конкурса выставлять оценки очень сложно - нет времени на какое-то рассуждение, поэтому один член жюри ставит одну оценку, другой - другую. "Бывает, даже зал не всегда согласен, потому что думает, что должно быть лучше и больше, что нужно всем выставить девятки, десятки. Но это конкурс, и жюри из разных стран с разным менталитетом, и конкурсанты не всегда собираются со своим волнением. Я вообще не завидую членам жюри. Они берут на себя ответственность решить на конкурсе судьбу того или иного человека, а ведь приезжают лучшие из лучших", - отметила руководитель отдела международного сотрудничества Дирекции Международного фестиваля искусств.

Пожалуй, жюри всегда выбирает такого артиста, который отличается харизмой, вокалом и репертуаром. Такие исполнители, по мнению Светланы Авдеевой, занимают лидирующие позиции. Но чтобы поверила певцу и публика, нужно максимально настроиться, ведь это конкурсная программа. "Призовой фонд стоит того, что едут именно к нам на фестиваль. Я могу с гордостью сказать, что на постсоветском пространстве нет больше такого фестиваля с такими правилами", - добавила собеседница.

Светлана Авдеева призналась, что ей на "Славянском базаре" нравится палитра из разных вокальных школ стран, континентов, потому что отличные от славянской ментальности исполнители подкупают интересом. "Я обожаю музыкальные конкурсы. Участники шьют неимоверные костюмы, придумывают сумасшедшие яркие образы. Преображение происходит колоссальное. Это очень красивая история как во взрослом, так и в детском конкурсе", - заключила она.

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