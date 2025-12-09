Светлана Авдеева: Готовимся к юбилейному "Славянскому базару" с особой тщательностью

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" выстраивает мосты дружбы, и легендарную сцену могут покорять представители в том числе и африканского континента. Какие у них остаются от этого впечатления, рассказала в "Актуальном интервью" руководитель отдела международного сотрудничества Дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Светлана Авдеева.

"Мы очень хотели, чтобы география конкурсантов каждый год пополнялась, чтобы приезжали исполнители из новых стран, и нам это удалось. Мы несколько лет вели работу, чтобы африканский конкурсант, из ЮАР, тоже к нам приехал. Сейчас проводим работу, чтобы обязательно появились исполнители из новых стран", - поделилась гость интервью. Она также обозначила, что в вокальных конкурсах XXXV "Славянского базара" будут сюрпризы.

Напомним, что в 2024 году конкурсанту из ЮАР аплодировал весь 6-тысячный Летний амфитеатр. Исполнитель спел песню группы "ЛЮБЭ" "Выйду ночью в поле с конем".

"Ему было очень сложно, но в принципе конкурсантам из неславянских стран всегда намного сложнее исполнять славянские хиты на любом из славянских языков. Это вообще не их родной язык, поэтому чтобы очень органично влиться, понять, о чем поешь, нужно погрузиться в языковую в историю и осмыслить музыкальный материал", - заметила Светлана Авдеева.

По ее мнению, всегда очень красиво, когда сочетается палитра вокальных школ и других лиц. Руководитель отдела международного сотрудничества Дирекции Международного фестиваля искусств отметила, что Беларусь уже вышла на тот уровень, когда конкурсы и их участники имеют огромный рейтинг, в Витебске собирается всегда полный зал, а жюри отмечают высокий уровень постановочных номеров, "потому что это уже шоу-программа как для телевизионной, зрительской аудитории, так и для самих членов жюри".

Светлана Авдеева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a323eba-34aa-431b-b9b6-55f1037346ce/conversions/6d5d099f-2ca2-4717-ad5a-ff28ec86fc72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a323eba-34aa-431b-b9b6-55f1037346ce/conversions/6d5d099f-2ca2-4717-ad5a-ff28ec86fc72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a323eba-34aa-431b-b9b6-55f1037346ce/conversions/6d5d099f-2ca2-4717-ad5a-ff28ec86fc72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a323eba-34aa-431b-b9b6-55f1037346ce/conversions/6d5d099f-2ca2-4717-ad5a-ff28ec86fc72-xl-___webp_1920.webp 1920w Светлана Авдеева

Собеседник подчеркнула, что многие люди, и даже жюри, говорят, что конкурсантам ставятся классные номера. "Это огромный респект режиссерам, которые каждый год стараются рассказать какую-то новую историю, конкурсанты вовлекаются в этот процесс - поют с лучшими оркестрами Беларуси, с замечательными коллективами, участвуют в фантастических шоу, что могут позавидовать любые звезды, поэтому мы готовимся к юбилейному фестивалю с особой тщательностью. Мы будем обязательно искать какие-то новые фишки, которые удивят в 2026 году на фестивале", - сообщила Светлана Авдеева.