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В Минске можно будет увидеть фильмы, за которыми охотятся во всем мире

В кинотеатре "Победа" огласили шорт-лист основной конкурсной программы XXX Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Спойлер - он достоин внимания.

После перерыва на форум вернулся конкурс национального кино и национальных киношкол. Порадует подборка игровых фильмов.

В Минске можно будет посмотреть титулованные картины, за которыми охотятся со всего мира. Откроем для себя обладателя Гран-при в Каннах и фрешменов из Республики Саха.

В регионах на некоторые показы во время фестиваля можно будет попасть бесплатно.

30 на 100. За две недели до старта организаторы юбилейного форума раскрыли некоторые фишки церемонии открытия Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Ее посвятили двум основным юбилеям - 30-летию кинофорума и 100-летию белорусского кино.

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Традиционно на церемонии разобьют фирменную тарелку, а еще вручат специальный приз главы государства "За гуманизм и духовность в кино".

Кстати, кинообладателя статуэтки покажут во время закрытия фестиваля. Остальные детали организаторы пока держат в секрете.

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