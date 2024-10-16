В Минске можно будет увидеть фильмы, за которыми охотятся во всем мире

В кинотеатре "Победа" огласили шорт-лист основной конкурсной программы XXX Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Спойлер - он достоин внимания.



После перерыва на форум вернулся конкурс национального кино и национальных киношкол. Порадует подборка игровых фильмов.



В Минске можно будет посмотреть титулованные картины, за которыми охотятся со всего мира. Откроем для себя обладателя Гран-при в Каннах и фрешменов из Республики Саха.

