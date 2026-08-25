10 россиян вернулись из плена: военнослужащим оказывают необходимую медпомощь в Гомельской области

24 августа в соответствии с просьбой украинской стороны и по поручению Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на Родину 10 граждан Украины и 10 военнослужащих России

Play "Мамуль, нас обменяли из плена" - подробности гуманитарной акции на белорусской границе 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой

Всем 10 военнослужащим России, которые ранее находились в плену на Украине, оказана необходимая медицинская помощь, они получили разного рода ранения.

Накануне, 24 августа, в соответствии с просьбой украинской стороны и по поручению главы государства был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 военнослужащих России.

Беларусь, последовательно придерживаясь миролюбивой позиции и выступая в качестве надежной площадки для диалога, реализовала очередную гуманитарную миссию. Она состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права на белорусской границе. Сейчас российские военнослужащие продолжают необходимое лечение в учреждениях здравоохранения Гомельской области.

Петр Клюев, и. о. заместителя главврача по медицинской части Гомельской городской клинической больницы № 3:

"Были выполнены клинико-лабораторные исследования, инструментальные исследования, включая по показаниям рентгеновские снимки и компьютерную томографию. Пациенты были консультированы врачами терапевтического профиля, осмотрены врачами-хирургами. На данный момент состояние всех пациентов расценивается как стабильное. Для нас, как для медицинских работников, важно оказать качественную медицинскую помощь любому пациенту, вне зависимости от его гражданства, будь то россиянин, украинец, либо белорус".

"Кормят хорошо. Процедуры, сразу анализы предоставили. Помыться, душ, фрукты, овощи - все есть. Просто не верится, действительно, как домой попал. Спасибо всем, кто принимал участие, спасибо Батьке, можно так сказать. Он действительно хороший Президент. И благодаря ему нас обменяли".

"Встретили комфортно. Что надо, сразу дали, обеспечили, даже побриться, помыться - все хорошо, просто слов нет. По-человечески встретили. Это просто счастливый случай".

"Слышал, что медицина в Беларуси на достойном уровне, но теперь пришлось убедиться. У меня многие знакомые ездят в Беларусь в санаторий отдыхать и лечиться. Так что я думаю, когда пойду в отпуск, тоже попробую приехать, взять путевку и приехать на лечение".

"Жаль, что нельзя сказать ребятам, которые остались, что здесь их ждут, что здесь работают над тем, чтобы их всех вернуть домой. Потому что та сторона внушает им, что они здесь не нужны, что здесь их никто не ждет, что никто их освобождать не хочет. Здесь они нужны, и здесь их ждут, их ждут здесь семьи, их ждут здесь просто люди, наш народ. Ведется большая работа".

"Хотелось бы сказать огромное спасибо белорусской стороне, вашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что он организовал, помог, за то, как нас встретили. Очень большое спасибо, огромное спасибо всем, кто в этом участвовал, кто встречал нас. Честное слово, такого не ожидали, даже до сих пор эмоции зашкаливают".

Беларусь в очередной раз подтвердила статус надежного партнера

Таким образом, Беларусь в очередной раз подтвердила свой статус надежного партнера, предоставляя безопасные коридоры и площадку для гуманитарных обменов. И украинцы, и россияне получили здесь равное отношение и защиту, гарантированные международным правом.