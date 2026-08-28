170 корреспондентов завершили тактико-специальные учения "Военкор-2026"

Краткий пересказ от ИИ

В рамках тактико-специальных учений "Военкор" Министерство обороны Беларуси подготовило 170 корреспондентов.

В подготовке гражданских журналистов применяют опыт как специальной военной операции, так и других конфликтов. Огневая и медицинская подготовка, выживание в лесу, психологические испытания - все это позволяет получить навыки работы в экстремальных условиях.

Тактико-специальные учения для белорусских журналистов

На борту вертолета Ми-8 журналисты сидели задумчивые, умиротворенные. Кто-то писал текст для публикаций, кто-то с горечью думал о том, что учения "Военкор-2026" закончились.

Сергей Женжевский, собственный корреспондент информационного агентства "Минская правда":

"Буквально пять дней назад мы были совершенно незнакомые люди, а сегодня с поддержкой с заботой к ближнему мы сделали это".

Сергей Женжевский

Журналисты "Первого информационного" тоже не остались в стороне - тактико-специальные учения для них стали особым опытом. Например, корреспондент отдела спортивных новостей Александр Якубовский после тренинга Минобороны готов к любым ситуациям.

"Никогода не сдавайся" - это слова, которые на гражданке кажутся просто словами. А здесь ты можешь на себе ощутить, когда ты знаешь, что отвечаешь не только за себя, но и за команду. И ты понимаешь: если я сдамся, подставлю еще и часть команды. И самому, в принципе, хочется это все пройти, выйдя из зоны комфорта", - поделился Александр Якубовский.

Александр Якубовский

Роман Филютич давно мечтал оказаться на "Военкоре". Благодаря руководству канала его мечта реализовалась.

Роман Филютич

Роман Филютич, телеоператор телеканала "Первый информационный":

"Разумеется слоган "Никто, кроме нас" будет присутствовать в моей жизни, ведь мы друг за друга. И каждый человек, если он работает в команде (неважно, на работе, в спорте), должен помогать другому".

Play Минобороны Беларуси подготовило 170 корреспондентов в рамках учения "Военкор" "Военкор" - это пятидневная подготовка журналистов в условиях, приближенных к боевым

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский отметил, что после 5-дневных учений жизнь гражданских журналистов уже не будет прежней.

Леонид Касинский

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси:

"Это те люди, которые, окунувшись в атмосферу Вооруженных Сил, на себе почувствовав тяготы и лишения, понимают, что такое армия, Вооруженные Силы. Заметно, что после прохождения этого курса большинство журналистов пишут эмоциональные материалы, делают репортажи о Вооруженных Силах как прошедшие, пропустившие через себя жизнь солдата".

Никита Перцов

"Пять дней пролетели довольно быстро. И знаете, это отличная проверка. Мы узнали, где заканчиваются наши физические и психологические возможности. Мы постреляли из разного оружия. Нам очень понравилось. Многие держали его впервые. За эти пять дней мы настолько сдружились, что стали практически одной семьей", - поделился Никита Перцов, редактор отдела подготовки ТВ программ ТРК "Витебск".

За пять дней простые журналисты превратились в военкоров, которые БПЛА узнают по звуку, умеют бесшумно перемещаться в лесу и выживать, а главное - оценили и по-настоящему поняли усилия военных. Ведь лучше на полигонах отрабатывать навыки работы в экстремальных условиях, чем прочувствовать военные действия на себе.