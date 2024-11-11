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30 лет со дня создания АТН. Анна Эйсмонт рассказала, как начинался ее путь телеведущей
9 января - 30 лет, как было создано Агентство телевизионных новостей - место, где на протяжении следующих десятилетий информационные выпуски стали летописью жизни молодого белорусского государства.
Незадолго до этой юбилейной даты главная и элитная новостная телевизионная структура пережила эволюционный ребрендинг.
С 17 сентября 2024 года "Первый информационный" телеканал в таком эксклюзивном, оперативном и смелом формате стал первым в истории белорусского телевидения, начал свое вещание на базе АТН.
Агентство теленовостей стало большой школой, которую прошло не одно поколение белорусских телевизионщиков, а для кого-то - даже судьбой.
Портрет знаменитой телеведущей Анны Эйсмонт - смотрите в видео.
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