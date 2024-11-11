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350 евро за "коммуналку" и машина только у чиновников: беженец рассказал о реальной жизни в Латвии
Блогер Роман Самуль переехал из Латвии в Беларусь три года назад, так как в своей стране он не мог находиться по политическим причинам.
Как он оценивает государственное устройство Беларуси, политику. Насколько она схожа или нет с той, что Роман видел в Латвии. Об этом он поделился в "Актуальном интервью".
Все по-разному. В политике я не разочаровался, потому что здесь действительно есть понимание, что произойдет завтра. А еще мне нравится белорусская журналистика, телевидение.
Однако мужчина признался, что кое-где видит в стране и изъяны. Одну из проблем он наблюдает в наличии бумажной работы. В Латвии же много чего переводится в цифровое пространство. А еще есть люди, которые все равно смотрят в сторону Запада: "Они думают, что все здесь наговаривают, что это пропаганда, что я тоже здесь получаю деньги только потому, что наговариваю на Латвию, а платит мне чуть ли не лично Президент Беларуси Александр Лукашенко. Но это не так".
Но Роман все рассказывает, исходя из своего опыта. Те вещи, которые он видел в Латвии, теперь может сравнить и объективно преподнести о них информацию в Беларуси.
Роман Самуль:
"Я сразу вопросы задаю: ты был в Евросоюзе? Жил там? Человек может даже ответить положительно, мол, жил, зарабатывал деньги, чтобы приехать и купить дом. Да, к сожалению, экономика так устроена, что там люди получают больше, но они и живут во время этих заработков в условиях, когда на всем экономят. Они не могут себе позволить нормально питаться, жить в нормальных условиях".
По его словам, если бы эти люди там жили постоянно, они бы поняли, что даже взять в кредит квартиру практически невозможно, приобрести новый автомобиль в Латвии могут только чиновники. А белорусы на свои деньги, меньше получая в своей стране, все равно могут позволить себе больше. Это выражается в качестве и в количестве еды, и в дешевом в два-три раза топливе, и низкой оплате коммунальных услуг. "В Беларуси платят за "коммуналку" 25-30 евро, а в Латвии только начиная от 100 евро. И это, наверное, совсем захудалая однокомнатная квартира где-нибудь за городом. И это не шутки. Сумма может доходить и до 350 евро", - привел цифры Роман.
Как объяснил мужчина, за электричество в Латвии можно платить двумя способами. Если заключен договор, то будет фиксированная сумма за киловатт-час. Но чаще всего в стране электричество связано с биржей, и однажды на ней что-то пошло не так, и человек остался должен за месяц за электричество 980 евро, а это неподъемные деньги.
У кого-то зарплата достигает 25 тыс. евро, но может быть и 500 евро, а отсюда выходит средняя зарплата 800 евро. Мои все знакомые мужчины получают около 800-900 евро, а женщины еще меньше.
"Если вы один и не имеете своей квартиры, то выжить в Латвии практически нереально, потому что 350 евро необходимо заплатить только за съемную квартиру, и остается 150-200 евро на оплату коммунальных услуг. На эти деньги нельзя купить ни одежду, ни позволить нормальные продукты питания, так как 50 евро нужно отдать только в магазине, и при этом корзина будет неполной. В Беларуси на 50 рублей можно позволить намного больше - и молочные продукты, и хлеб, и колбасу", - заключил он.
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